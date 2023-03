Cash Or Trash: Ένα αντικείμενο εκπροσωπεί μια ολόκληρη ιστορία εποχής

Δείτε το trailer της εκπομπής Cash or Trash του Σαββάτου 25/3

Cash or Trash, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπάει τα παλιά αντικείμενα, με παρουσιάστρια τη μοναδική Δέσποινα Μοιραράκη! Με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη στον τομέα των παλιών αντικειμένων, η Δέσποινα Μοιραράκη μας προσκαλεί και μας υποδέχεται στη δημοπρασία της ζωής μας, κάθε Σάββατο στις 18:15 στο Star και στο Cash or Trash!

Δείτε on demand επεισόδια της εκπομπής Cash or Trash

Το Σάββατο 25 Μαρτίου οι πωλητές Ανδρέας, Βασίλης Πέτρος και Πάνος, θα παρουσιάσουν τα ιδιαίτερα και ασυνήθιστα αντικείμενά τους για να τα εκτιμήσει ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής και να τα διεκδικήσουν οι επίδοξοι αγοραστές, Γιώργος Τσαγκαράκης, Γεώργιος Καράμπελλας, Άντα Πανά, Ιόλη Χιωτίνη, Δημήτρης Δεμερτζής, Φοίβος Στρουγγάρης, Ελομίδα Βισβίκη, Θάνος Μαρίνης, Έρμα Στυλιανίδη.

Ο Ανδρέας από την Αθήνα έρχεται στο Cash Or Trash με ένα αντικείμενο που εκπροσωπεί μια ολόκληρη ιστορία εποχής, με την τεχνική την οποία φέρει. Η Δέσποινα Μοιραράκη, γνώστρια του παλιού μιας και το αρχικό της επάγγελμα την καθιέρωσε στις αντίκες, έχει να κάνει πολλές ερωτήσεις στον νεαρό πωλητή για την ιστορία του αντικειμένου, που έχει μπροστά της. Εκείνο που φέρνει τον Ανδρέα στο Cash or Trash είναι η αγάπη για το παλιό αλλά και όσα έχει να πει ο εκτιμητής της Θάνος Λούδος για το αντικείμενό του. Ο νεαρός αντικέρ αλλά και συλλέκτης του είδους, έχοντας συγκεντρώσει όλες τις ιδιαίτερες πληροφορίες από τον Θάνο Λούδο αλλά διαθέτοντας και τη δύναμη του παζαριού, λόγω επαγγέλματος, μπαίνει με σιγουριά στη διαδικασία της δημοπρασίας. Ο Δημήτρης Δεμερτζής, για ακόμα μια φορά, μοιράζεται τις γνώσεις του και δίνει πληροφορίες, που βοηθούν αρκετά τους υπόλοιπους αγοραστές να καταλάβουν τι έχουν μπροστά τους και αν αξίζει να το διεκδικήσουν. Ο Γιώργος Τσαγκαράκης βάζει τα γυαλιά του και μπαίνει στο κομμάτι της λεπτομέρειας. Για ακόμα μια φορά η ιστορία είναι εκείνη που επηρεάζει τον Φοίβο και τις προσφορές του. Μια πρόταση όμως από την χαρακτηριστικά ανατρεπτική αγοράστρια της παρέας, θα κάνει τη διαφορά.





Τι κοινό μπορεί να έχει ένας ιδιοκτήτης σύγχρονου μπαρμπέρικου και κουρέας 4ης γενιάς με τον Θανάση Βέγγο; Σίγουρα ξέρουν από βέσπα. Η Δέσποινα Μοιραράκη καλωσορίζει στο Cash or Trash τον Βασίλη από το Γαλάτσι, ο οποίος φέρνει μαζί του ένα κλασσικό κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας των αυτοκινούμενων. Ο Θάνος Λούδος, έχοντας δηλώσει και παλαιότερα την αδυναμία του στα δίτροχα αυτοκινούμενα, δίνει μια εξαιρετική εκτίμηση στον Βασίλη για το αντικείμενό του. Ο Βασίλης, έχοντας εμπειρία για το επιβεβαιωμένα συλλεκτικό αντικείμενό του, αφήνει στην άκρη την τιμή εκτίμησης του Θάνου και μπαίνει στο δωμάτιο των αγοραστών με στόχο να το αποχωριστεί μόνο όταν θα φτάσει εκεί που θεωρεί ο ίδιος ότι αξίζει. Με τον Θάνο Μαρίνη ανάμεσα στους αγοραστές, δηλωμένο λάτρη των δύο τροχών, η συνθήκη της δημοπρασίας είναι πολλά υποσχόμενη. Τίποτα δεν μπορεί να πάει στραβά για τον Βασίλη με ένα αντικείμενο που βρίσκεται σε άψογη κατάσταση, είναι λειτουργικό και φέρει ιστορικές πινακίδες. Ο Θάνος Μαρίνης έχει μόνο να «εκτοπίσει» την Ελομίδα Βισβίκη και τον Γεώργιο Καράμπελλα για να βρεθεί πιο κοντά στη γαλαζοπράσινη «Σφήκα» του Βασίλη.

Πάρτε μια μικρή γεύση από το επεισόδιο του Σαββάτου 25/3

Το αντικείμενο που παρουσιάζει ο Πέτρος στη Δέσποινα Μοιραράκη και στο Cash or Trash, δείχνει να είναι φτιαγμένο σε μια άλλη ξεχασμένη εποχή. Ο Θάνος Λούδος, για ακόμα μια φορά, νιώθει τη χαρά να μοιραστεί όλες τις ενδιαφέρουσες πληροφορίες, που αφορούν στο ιδιαίτερο αντικείμενο του νεαρού Πέτρου. Ο Αθηναίος φωτογράφος, έχοντας κληρονομήσει από την οικογένειά του ένα σπάνιο συλλεκτικό αντικείμενο, νιώθει αρκετά σίγουρος για το κλείσιμο μιας δυνατής συμφωνίας στο δωμάτιο των αγοραστών παρά το γεγονός ότι η τιμή εκτίμησης δεν είναι σύμφωνη με τις ειδικές λεπτομέρειες, που του έδωσε ο Θάνος Λούδος. Η αποκάλυψη του αντικειμένου προκαλεί μεγάλη συζήτηση μεταξύ των αγοραστών, αφού πρόκειται για ένα ιδιαίτερο εύρημα αρχιτεκτονικής αντίκας και το παλαιότερο αντικείμενο, που έχει έρθει ως τώρα στο Cash Or Trash.

Με διάθεση για παιχνίδι, ο Πάνος και ο… φίλος του ο Tomy έρχονται στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash Or Trash. Η Δέσποινα Μοιραράκη μπορεί να φανταστεί τον εαυτό της να έχει στη διάθεσή της έναν σύγχρονο μπάτλερ, βλέποντας το αντικείμενο, που φέρνει ο συλλέκτης παιχνιδιών, Πάνος. Με τη σειρά του ο εκτιμητής Θάνος Λούδος, αν και έχει μπροστά του έναν δεινό συλλέκτη του είδους, βρίσκει αρκετές ακόμα πληροφορίες να του δώσει για το δωμάτιο των αγοραστών. Με αρκετές γνώσεις για το είδος του αντικειμένου, εξτρά πληροφορίες από τον Θάνο Λούδο αλλά και μια εκτίμηση που εύκολα μπορεί να ανεβεί, ο Πάνος μπαίνει στο δωμάτιο των αγοραστών ικανοποιημένος. Η αποκάλυψη του αντικειμένου ξυπνάει πολλές παιδικές μνήμες και η αρχή μιας δημοπρασίας που αγγίζει αρκετά τα όρια του συναισθηματικού πονταρίσματος, ξεκινά! O Πάνος και ο φίλος του Tomy, για όσους βρίσκονταν στην εφηβεία τη δεκαετία του 80’ αλλά και για όσους από τους αγοραστές κρύβουν ακόμα ένα παιδί μέσα τους, ήρθαν για να κάνουν τι άλλο; Να παίξουν με τις προσφορές!



Cash or Trash, τα αντικείμενα ξετυλίγουν τις ιστορίες τους και διεκδικούν την καλύτερη προσφορά για να αλλάξουν χέρια! Γιατί τελικά η ιστορία είναι αυτή που καθορίζει την τιμή και με κάποιες έξυπνες προσφορές, τα παλιά αντικείμενα μπορούν να μετατραπούν σε πολλά - πολλά μετρητά. Πολλοί θησαυροί, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, με γέλια και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

Παραγωγός; Νίκος Χριστοφόρου

Project Manager: Γιώργος Ευφραιμίδης

Σκηνοθεσία: Jo Σισμάνογλου

Head of Productions: Σάββας Βέλλας

Executive Producer: Βασίλης Γεωργιάδης

Δ/νση Φωτογραφίας: Γιώργος Μιχελής

Οργάνωση Παραγωγής: Μαρία Δημάκου

Δ/νση Παραγωγής: Γιάννης Χάλκος, Σπύρος Τριανταφύλλου

Σκηνογράφος: Τζιοβάνι Τζανετής

Εκτέλεση παραγωγής: Green Pixel Productions

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media