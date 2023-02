Το Μαγικό Χαλί: Δείτε την παιδική ταινία το Σάββατο στις 21:00 στο Star

Δείτε το trailer της ταινίας Tο Μαγικό Χαλί (Up and Away)

Μη χάσετε την παιδική ταινία δανέζικης παραγωγής Tο Μαγικό Χαλί (Up and Away), το Σάββατο 25/02 στις 21:00 στο Star.

Ένα χωριατόπαιδο, η αγαπημένη του κατσίκα, ένας άπληστος για εξουσία σουλτάνος, δύο πεινασμένοι αλιγάτορες, ένας αδίστακτος κακοποιός,ένα κορίτσι της πόλης, ένας αφηρημένος πωλητής χαλιών και, φυσικά, ένα ιπτάμενο χαλί!

Η ζωή του νεαρού Χότζα αλλάζει από τη μια στιγμή στην άλλη όταν αρπάζει την ευκαιρία να ζήσει μια απίθανη περιπέτεια!

Κόντρα στις πιθανότητες, καταφέρνει να ταξιδέψει στον κόσμο, να νικήσει τους εχθρούς του, να ξεπεράσει τους φόβους του και τελικά να επιστρέψει στο σπίτι του με ένα απροσδόκητο δώρο!

