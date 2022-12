Xmas Gringe: Τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια που λατρεύουμε να μισούμε!

Δείτε βίντεο για τη Mariah Carey από το Breakfast@Star

Είναι η μόνη περίοδος του χρόνου όπου η Mariah Carey... συναντιέται μουσικά με τη Δέσποινα Βανδή, και η Καιτούλα η Γαρμπή συναγωνίζεται σε γλυκανάλατο mood τους Wham!

Λίγο πριν τη γιορτή των γιορτών -τα Χριστούγεννα ντε!-, με υπερηφάνεια σας παρουσιάζουμε τα χριστουγεννιάτικα σουξέ που λατρεύουμε να μισούμε, ωστόσο ακούμε, κάθε, μα κάθε χρονιά!

Last Christmas: Wham!

1984 κι ο George Michael έχει την φαεινή ιδέα να συνθέσει ένα -κατά τα άλλα πονεμένο- ποπ εορταστικό τραγούδι. Εδώ και 38 χρόνια ο αείμνηστος αγγλοκύπριος «κλαίει» την περασμένη του αγάπη, που της έδωσε την καρδιά του και την επόμενη ημέρα την πήρε πίσω! Από τότε υπό τους ήχους του Last Christmas τα βάφουν μαύρα εκατομμύρια καψούρηδες ανά τον κόσμο, σε ένα από τα κλασικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Λεπτομέρεια που λατρεύουμε το ψιθυριστό «Happy Christmas, I wrapped it up and sent it» που λέει ο George (στο 1:30 του βίντεο).

All I want for Christmas Is You: Mariah Carey

Κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1994 κι από τότε φέρνει πολλά, εκατομμύρια στη Mariah Carey κάθε χρόνο! Στο All I Want for Christmas Is You η ποπ σταρ δεν ενδιαφέρεται διόλου για το εορταστικό σκηνικό κι αποζητά μονάχα την αγκαλιά του αγαπημένου της. Από την πρώτη ηχογράφηση, έχουν ακολουθήσει άλλες τέσσερις εκτελέσεις. Ωστόσο, το πρωτότυπο έχει καθιερωθεί και μάλιστα έχει χαρακτηριστεί από το The New Yorker ως «μία από τις πιο αξιοσημείωτες προσθήκες στο Χριστουγεννιάτικο playlist». Κάθε χρόνο η Mariah όλο και θα βρει την ευκαιρία να το ερμηνεύσει κάνοντας μια extravagant εμφάνιση!

Χριστούγεννα: Δέσποινα Βανδή

Ίσως το μόνο ελληνικό χριστουγεννιάτικο μη παραδοσιακό τραγούδι που από το 2001 ήρθε για να μείνει. Με την υπογραφή του Φοίβου, στο κλιπάκι βλέπουμε τη Δέσποινα Βανδή να φοράει το σκουφάκι της, το λαμπερό της χαμόγελο κι από το γιορτινό Λονδίνο να ξεκαθαρίζει πως Χριστούγεννα χωρίς το έτερον ήμισυ δε. γίνονται. Αγαπημένος στίχος-κάψιμο το: «Βλέπω τον Άη Βασίλη να μου χαμογέλαει!».

Ρούντολφ το ελαφάκι: Καίτη Γαρμπή

Κι όμως η Καιτούλα πριν από πολλά, πολλά χρόνια είχε τόση επιτυχία που η τότε δισκογραφική της εταιρία, η αείμνηση Sony Music, της είχε ηψογραφήση χριστουγεννιάτικο άλμπουμ και μάλιστα πολύ επιτυχημένο! Ανάμεσα στα διασκευασμένα hits του Χριστούγεννα με την Καίτη κι ο φίλος της ο Ρούντολφ. Ξέρετε, το ελαφάκι, το σοφό, που έχει μέσα του το φως. Πιο κλασικό πεθαίνεις! Άλλη μεγάλη επιτυχία του δίσκου το Τούλι για τον Χριστούλη.

Do they know it’s Christmas?: Band Aid

Εμπνευσμένο από τον λιμό του 1983 στην Αιθιοπία το ακούσαμε για πρώτη φορά στις 25 Νοεμβρίου του 1984 από το Band Aid, ένα υπερ-συγκρότημα που απαρτίζεται από τους μεγαλύτερους τραγουδιστές της εποχής, δημιουργημένο από τους Geldof και Ure, συνθέτες τους τραγουδιού, το Do they know is Christmas? πουλάει ένα εκατομμύριο αντίτυπα την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας και ξεπερνά τα τρία μέχρι την τελευταία μέρα του έτους. Έκτοτε κάθε χρόνο γίνονται εκ νέου εκτελέσεις για φιλανθρωπικό σκοπό με τους πιο διάσημους καλλιτέχνες της εποχής.

Santa Baby: Διάφοροι καλλιτέχνες

Είναι αναμφίσβητητα το πιο πολυδιασκευασμένο χριστουγεννιάτικο ποπ άσμα όλων των εποχών. Το βαριόμαστε κάπως, αλλά ταυτόχρονα το αγαπάμε... Πρώτη το τραγούδησε η θρυλική Eartha Kitt το 1953. Το έχουν τραγουδήσει σχεδόν όλες οι μεταγενέστερες τραγουδίστριες όπως η Madonna, η Ariana Grande αλλά κι η Gwen Stefani. Ωστόσο, μια από τις πιο επιτυχημένες διασκευές είναι αυτή της Kylie Minogue το 2000, αφού σύμφωνα με το Billboard είναι πιο κοντά στο original!

Τα πιο γλυκά Χριστούγεννα: Άντζυ Σαμίου

Το 2009 η Άντζυ Σαμίου φέρνει τα Χριστούγεννα με νάζι, σκέρτσο και τσαχπινιά. Ερμηνεύει κι υπογράφει μουσικά ένα ερωτικό, γλυκό και ρυθμικό τραγούδι που κανένας δεν περίμενε! Στο κλιπ μαζί της οι δύο φιναλίστ του τότε Survivor, Ορθούλα Παπαδάκου και Ευαγγελία Δερμετζόγλου!

