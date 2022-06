Τελικός MasterChef: H είσοδος της Clare Smyth προκάλεσε... ανατριχίλα!

Δείτε ζωντανά το MasteChef

Αμέσως μετά την ανακοίνωση της βαθμολογίας της πρώτης δοκιμασίας, οι δύο φιναλίστ είχαν αγωνία για την τελική μαγειρική δοκιμασία και το πιάτο του guest chef που θα έπρεπε να αντιγράψουν.

Με την ανακοίνωση της guest chef δεν έμειναν μόνο η Καλλιόπη κι ο Παναγιώτης με το στόμα ανοιχτό, αλλά και οι πρώην διαγωνιζόμενοι.

«Μετά από έξι μαγειρικές χρονιές MasterChef, εσείς οι δύο θα διαγωνιστείτε σε μια δοκιμασία αντιγραφής ορόσημο. Τι την κάνει τόσο σημαντική; Η καλεσμένη μας, η δημιουργός του πιάτου», είπε ο Σωτήρης Κοντιζάς, καλώντας στη συνέχεια την Clare Smyth.

Έχοντας στο βιογραφικό της τον τίτλο της Καλύτερης Γυναίκας Chef στον κόσμο, βραβείο που της απονεμήθηκε από το The World's Best 50 Restaurants και τρία αστέρια Μιchelin, η μόνη γυναίκα με την ανώτατη διάκριση του οδηγού Michelin στη χώρα της, έφερε στους δυο φιναλίστ ένα εξαιρετικής κομψότητας πιάτο. Από το θρυλικό Core by Clare Smyth του Λονδίνου.

«Απίστευτο!» αναφώνησαν οι πρώην διαγωνιζόμενοι από τον εξώστη, μην μπορώντας να πιστέψουν ότι έχουν μπροστά τους τη θρυλική σεφ. «Στο άκουσμα Clare Smyth έχω αρχίσει κι έχω ανατριχιάσει, λέω δε γίνεται να δω αυτόν τον θρύλο μπροστά μου!», δήλωσε η Καλλιόπη, με τον Παναγιώτη να τη συγκρίνει με τους μεγαλύτερους ποδοσφαιριστές. «Είναι μια γυναίκα με την οποία όλοι θέλουν να δουλέψουν μαζί της», συμπλήρωσε.

«Είναι το είδωλό μου!», φώναζε από τον εξώστη ο Γρηγόρης, με το χειροκρότημα για τη διάσημη σεφ να μη σταματάει! Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος αφού την ευχαρίστησε, της τόνισε το πόσο τιμητικό είναι για εκείνους να βρίσκεται στο MasterChef 2022.

