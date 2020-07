Βίκυ Κάβουρα: «Βόμβα» με την αποχώρησή της από το J2US!

Παρότι είχε πολύ στενή φιλική σχέση με τον παρουσιαστή και τηλεοπτικό παραγωγό Νίκο Κοκλώνη, φαίνεται ότι η ηθοποιός και παρουσιάστρια Βίκυ Κάβουρα δε θα βρίσκεται στο πόστο της κατά την επιστροφή του «Just the 2 of us» την ερχόμενη σεζόν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Τίνας Μεσσαροπούλου στο «Happy Day» το πρωί της Παρασκευής: «Βρίσκεται εκτός "Just the 2 of Us" η Βίκυ Κάβουρα. Κάτι έχει δημιουργηθεί. Εκεί υπάρχει ένα έντονο παρασκήνιο. Φαίνεται ότι τη θέση της παίρνει μια νέα κοπέλα, πολλά υποσχόμενη και χωρίς τηλεοπτική εμπειρία. Η Βίκυ Κάβουρα θεωρήθηκε πως έχει ολοκληρώσει τον κύκλο της στο παιχνίδι και δε μπορεί να συνεχίσει άλλο».

Τα ερωτήματα είναι δύο: Ποια θα πάρει τη θέση της, αλλά και τι έχει συμβεί ανάμεσα στην ηθοποιό και τον Νίκο Κοκλώνη;