Διονύσης - MasterChef 4: Η πρώτη ανάρτηση μετά την αποχώρησή του

Mετά από 5 μήνες στο #masterchef, μετά από νέες εμπειρίες και νέες φιλίες ζωής, ήρθε η ώρα να αποχωρήσω. 7ος στον 4ο κύκλο του #masterchefgr στο #starchannel Σας ευχαριστώ για την αγάπη σας, τη στήριξη σας και τις εκατοντάδες ευχές που έχω λάβει στο dm. Ευχαριστώ θερμά τους μέντορες μου: @scontizas @chef_koutsopoulosleonidas @ioannidispanos RESPECT @starchanneltv για τον επαγγελματισμό. Κυρίες και κύριοι σας το προτείνω ανεπιφύλαχτα 🙏🏻 @masterchefgr 🙏🏻❣️🙏🏻 Βάλτε Αγάπη ❣️❣️❣️ και θα πάρετε αγάπη ❣️❣️❣️ #ΒαλεΑγαπη #ValeAgapi #dionysiosproios #dpr

