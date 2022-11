5 συμβουλές από διαιτολόγους για να χάσεις εγγυημένα βάρος

Η απώλεια βάρους δεν είναι εύκολη υπόθεση. Αν είσαι σε αυτή την διαδικασία, ίσως να το έχεις καταλάβει. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιοι τρόποι για να σε βοηθήσουν να φτάσεις πιο εύκολα στο στόχο σου. Οι παρακάτω συμβουλές, είναι εύκολες, δεν χρειάζονται ιδιαίτερο κόπο και τα αποτελέσματα θα σε εντυπωσιάσουν:

1. Το νερό, νεράκι

«Το να πίνεις νερό είναι καλό για το δέρμα και το μεταβολισμό σου, δύο πράγματα που επηρεάζουν το αν θα χάσεις βάρος ή όχι», λέει ο διαιτολόγος Ronald Smith του EatDrinkBinge.com. «Επίσης, προσπάθησε να πίνεις ένα ποτήρι νερό πριν από κάθε γεύμα, καθώς θα σε βοηθήσει να χορτάσεις πιο γρήγορα», προσθέτει.

2. Να τρως το 80%

«Το hara hachi bu είναι η πρακτική του να τρως μόνο στο 80% της πληρότητας σου, εξηγεί ο Bill Bradley, διαιτολόγος και συγγραφέας του «Foods of Crete, Traditional Recipes from the Healthiest People in the World», ο οποίος έχασε 23 κιλά με απλές συνήθειες απώλειας βάρους. «Η συνήθεια μου ήταν να νιώθω ελαφρά πείνα όλη την ημέρα, απλώς μια πολύ μικρή πείνα. Αυτό βελτίωσε την ενέργειά μου και με έκανε να νιώθω σίγουρος ότι έκανα το σωστό για να χάσω βάρος», συνέχισε.

3. Φάε πρωινό

«Αν αφήνεις το στομάχι σου άδειο για μεγάλο διάστημα το πρωί, το σώμα σου θα μπει σε κατάσταση λιμοκτονίας και θα αποθηκεύσει τυχόν επιπλέον θερμίδες ως λίπος αντί να τις κάψει για ενέργεια», λέει ο Smith.

4. Λόλα, να ένα μήλο

Ο Bradley χρησιμοποίησε το μήλο ως το «μυστικό του όπλο» κατά την προσπάθεια του να χάσει βάρος. «Πριν χάσω βάρος, είχα τη συνήθεια να τρώω κάτι γλυκό το απόγευμα, συχνά κάποιο είδος σοκολάτας γάλακτος ή ζαχαρωτά», θυμάται. Στη συνέχεια όμως, έβαλε τα μήλα στο παιχνίδι. «Αγόραζα τα πιο τραγανά, πιο γλυκά μήλα που μπορούσα να βρω. Το απόγευμα ή όποτε ένιωθα μια πείνα, έτρωγα ένα μήλο. Αυτό έχει λειτουργήσει εδώ και χρόνια και είναι ένας καταπληκτικός και απλός τρόπος να χάσεις βάρος», εξηγεί αναλυτικά, αναφέροντας μία μελέτη της PLoS Medicine.

5. Δεσμεύσου

«Ως διαιτολόγος που ειδικεύεται στην απώλεια βάρους, υπάρχει ένα πράγμα που ακούω σχεδόν κάθε μέρα. Οι άνθρωποι μου λένε για την επιτυχημένη διατροφή τους και πώς έχασαν βάρος, αλλά μετά μου λένε ότι εκτροχιάστηκαν και πήραν όλο το βάρος πίσω», λέει ο Bradley. «Ένας εύκολος τρόπος για να χάσετε βάρος και να το διατηρήσετε είναι να ακολουθήσετε μια υγιεινή διατροφή που θα σας βοηθήσει να χάσετε και να διατηρήσετε βάρος», εξηγεί, επαινώντας τη μεσογειακή διατροφή, το εύκολο και απολαυστικό πρόγραμμα διατροφής που τον βοήθησε να χάσει 23 κιλά και να τα διατηρήσει μέχρι σήμερα, 5 χρόνια αργότερα.

Πηγή: mylife.com.cy

