Τελικά το περπάτημα χαμηλής έντασης θεωρείται άσκηση;

Κάποιοι θα σου έχουν πει μέχρι σήμερα ότι ο μοναδικός τρόπος για να μπεις σε φόρμα είναι το έντονο αερόβιο. Ε, αυτό το άρθρο ήρθε να τους διαψεύσει!

Το απλό βάδισμα είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να διατηρήσεις την ψυχική σου υγεία ενώ, σύμφωνα με τον γυμναστή Ben Walker, «βοηθά την κυκλοφορία του αίματος στον εγκέφαλο, εκτοξεύοντας τον μεταβολισμό μας, μειώνοντας το άγχος και βελτιώνοντας τη διάθεσή μας. Παράλληλα, μειώνει την πίεση».

Έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Primary Care Companion to the Journal of Clinical Psychiatry επιβεβαιώνει πως μόνο 30 λεπτά την ημέρα αρκούν, για να αισθανθείς πιο ευδιάθετη και να ενισχύσεις το ανοσοποιητικό σου σύστημα.

Τι λες, πάμε περπάτημα;

Πηγή: mylife.com.cy

