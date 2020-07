Πεπόνι: Ένα φρούτο με πολλαπλά οφέλη

Η γλυκιά σάρκα του πεπονιού είναι συνήθως κιτρινο-πορτοκαλί έως ανοιχτή πράσινη ανάλογα με την ποικιλία του, ενώ η φλούδα του έχει λευκό-κίτρινο τόνο. Το μέγεθος και το σχήμα του είναι παρόμοια με αυτά του συγγενή του,

Μπορείς να το απολαύσεις μόνο του παγωμένο ή να χρησιμοποιηθεί σε επιδόρπια, σαλάτες, σνακ και σούπες.

Αν και η μεγαλύτερη ελκυστικότητά του μπορεί να είναι η γεύση του, το μέλι είναι επίσης θρεπτικό και μπορεί να προσφέρει πολλά οφέλη.

10 εκπληκτικά οφέλη

Είναι πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά

Το ποικίλο θρεπτικό προφίλ του είναι αναμφισβήτητα το πιο πολύτιμο πλεονέκτημά του.

Μια μερίδα-1 φλιτζάνι (177 γραμμάρια) περιέχει:

Θερμίδες: 64

Υδατάνθρακες: 16 γραμμάρια

Ίνες: 1,4 γραμμάρια

Πρωτεΐνη: 1 γραμμάριο

Λίπος: 0 γραμμάρια

Βιταμίνη C: 53% της ΣΗΠ

Βιταμίνη Β6: 8% της ΣΗΠ

Φολικό οξύ: 8% της ΣΗΠ

Βιταμίνη Κ: 6% της ΣΗΠ

Κάλιο: 12% της ΣΗΠ

Μαγνήσιο: 4% της ΣΗΠ

Επιπλέον, η σάρκα και οι σπόροι του περιέχουν επίσης ενώσεις με ισχυρή αντιοξειδωτική ικανότητα, όπως το β-καροτένιο (προ-βιταμίνη Α), το φυτοένιο, η κουερκετίνη και το καφεϊκό οξύ.

Μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης

Σε γενικές γραμμές, μια διατροφή πλούσια σε φρούτα και λαχανικά σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο για υψηλή αρτηριακή πίεση και καρδιακές παθήσεις. Πιο συγκεκριμένα, είναι καθιερωμένο ότι μια δίαιτα με χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο και η επαρκής πρόσληψη καλίου μπορούν να επηρεάσουν θετικά τη ρύθμιση της αρτηριακής σας πίεσης. Επειδή το πεπόνι είναι ένα φρούτο πλούσιο σε νάτριο και κάλιο, μπορεί να σε βοηθήσει να διατηρήσεις υγιή επίπεδα αρτηριακής πίεσης.

Περιέχει θρεπτικά συστατικά ζωτικής σημασίας για την υγεία των οστών

Το πεπόνι περιέχει πολλά θρεπτικά συστατικά που είναι ζωτικής σημασίας για την επιδιόρθωση και τη διατήρηση ισχυρών οστών, όπως φυλλικό οξύ, βιταμίνη Κ και μαγνήσιο. Συγκεκριμένα, το πεπόνι είναι μια καλή πηγή φυλλικού οξέος – με 1 φλιτζάνι (177 γραμμάρια) που παρέχει το 8% της ΣΗΠ. Το φυλλικό οξύ είναι απαραίτητο για τη διάσπαση της ομοκυστεΐνης – αυξημένα επίπεδα των οποίων έχουν συνδεθεί με μειωμένη οστική πυκνότητα με την πάροδο του χρόνου.

Μπορεί να βελτιώσει τον έλεγχο του σακχάρου στο αίμα

Μερικές έρευνες δείχνουν ότι η κατανάλωση φρούτων, όπως το πεπόνι, μπορεί να προάγει τα υγιή επίπεδα σακχάρου στο αίμα.

Πλούσιο σε ηλεκτρολύτες και νερό

Όταν σκέφτεσαι την ενυδάτωση, το πρώτο πράγμα που πιθανώς έρχεται στο μυαλό είναι το νερό. Ωστόσο, για να ενυδατωθεί αποτελεσματικά και σωστά, το σώμα χρειάζεται περισσότερα από αυτό – χρειάζεται και ηλεκτρολύτες. Το πεπόνι είναι περίπου 90% νερό και περιέχει ηλεκτρολύτες, όπως κάλιο, μαγνήσιο, νάτριο και ασβέστιο.

Μπορεί να υποστηρίξει το υγιές δέρμα

Η κατανάλωση πεπονιού μελιτματος μπορεί να υποστηρίξει υγιές δέρμα λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε βιταμίνη C. Η επαρκής πρόσληψη βιταμίνης C είναι επιτακτική για τη σωστή παραγωγή κολλαγόνου, μια σημαντική δομική πρωτεΐνη που είναι ζωτικής σημασίας για την επιδιόρθωση και τη συντήρηση του δερματικού ιστού. Επιπλέον, επειδή η βιταμίνη C είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό, μερικές έρευνες δείχνουν ότι μπορεί να προστατεύσει το δέρμα σας από βλάβες στον ήλιο. Το πεπόνι είναι μια εξαιρετική πηγή βιταμίνης C – ένα μόνο φλιτζάνι (177 γραμμάρια) παρέχει το 53% της ΣΗΠ.

Μπορεί να ενισχύσει το ανοσοποιητικό σύστημα

Η βιταμίνη C είναι αναμφισβήτητα γνωστή για το ρόλο της στην υποστήριξη της ανοσοποιητικής λειτουργίας και το πεπόνι μελιτώματος είναι γεμάτο με αυτό. Το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα είναι πολύπλοκο και απαιτεί μια μεγάλη ποικιλία θρεπτικών συστατικών για να λειτουργήσει σωστά – η βιταμίνη C είναι ένα κρίσιμο συστατικό.

Μπορεί να προωθήσει τη σωστή πέψη

Το πεπόνι περιέχει φυτικές ίνες, μια θρεπτική ουσία που είναι γνωστή για τη βελτίωση της πεπτικής υγείας. Η επαρκής πρόσληψη φυτικών ινών επιβραδύνει την απόκριση του σακχάρου στο αίμα και προάγει την κανονικότητα του εντέρου και την ανάπτυξη υγιών βακτηρίων του εντέρου.

Μπορεί να υποστηρίξει την όραση και την υγεία των ματιών

Το πεπόνι περιέχει δύο ισχυρά αντιοξειδωτικά: λουτεΐνη και ζεαξανθίνη. Αυτές οι καροτενοειδείς ενώσεις είναι γνωστές για την υποστήριξη της υγείας των ματιών και την πρόληψη της ανάπτυξης απώλειας όρασης που σχετίζεται με την ηλικία Εύκολο να προσθέσετε στη διατροφή σας.

Η προσθήκη πεπονιού μελιτώματος στη διατροφή είναι εύκολη

Είναι ευρέως διαθέσιμο και συνδυάζεται εύκολα.

