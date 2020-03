Nηστεία: Τα οφέλη της vegan διατροφής

Οι λόγοι για να ξεκινήσεις να πλουτίζεις τη διατροφή σου με πράσινες τροφές είναι πολλοί! Η περίοδος της σαρακοστής γίνεται τώρα το κίνητρό σου...

Η άνοιξη επέστρεψε επισήμως. Η αντίστροφη μέτρηση για το καλοκαίρι ξεκίνησε.

Μήπως η διατροφή έρχεται στο προσκήνιο της σκέψης σου;

Δικαιολογημένα!

Όλο και περισσότεροι άνθρωποι υιοθετούν τη vegan διατροφή. Άλλοι για θρησκευτικούς λόγους, άλλοι για λόγους ηθικής. Η αλήθεια είναι ότι το κόστος για το περιβάλλον από τη παραγωγή κρέατος, γάλακτος και αυγών είναι τεράστιο!

Εξίσου σημαντικό όμως είναι και το κόστος για την υγεία σου. Τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, τα λιπαρά και οι ξηρές τροφές γίνονται σύμμαχοί σου!

Τα οφέλη της πράσινης διατροφής είναι αναρίθμητα. Πρώτο και σημαντικό η απώλεια βάρους. Προλαμβάνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου. Εξισορροπεί τα επίπεδα σακχάρου σου στο αίμα. Last but not least, σε προστατεύει από τα καρδιαγγειακά προβλήματα.

Πάμε τώρα να δούμε ποιες τροφές θα γίνουν το νέο σου must!

Τα φρούτα έρχονται πρώτα στη λίστα. Ξεκίνα να καταναλώνεις ημερησίως: μήλα, μπανάνες, πορτοκάλια και ροδάκινα. Αν δεν αγαπάς τα λαχανικά, θα τα εκτιμήσεις σίγουρα λίγο καιρό μετά αφού βιώσεις τη πολύτιμη δράση τους. Μπρόκολο, ντομάτες και καρότα θα πρέπει να πρωταγωνιστούν στο ψυγείο σου!

Για να αντικαταστήσεις τη πρωτεΐνη του κρέατος, ένταξε στη λίστα σου για το super market: όσπρια (που τόσο μισείς) και δημητριακά! Ακόμη ελιές, ξηρούς καρπούς και αβοκάντο.

Τροφές προς αποφυγή...

Θα πρέπει να αποχωριστείς από τη διατροφή σου: το κρέας (χοιρινό), τα πουλερικά (κοτόπουλο) και τα ψάρια. Μη μασάς όμως, γιατί το αποτέλεσμα θα σε ανταμείψει και με το παραπάνω!

Συντάκτης: Κατερίνα Ανδρομιδά

Πηγή: allyou.gr