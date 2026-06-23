Μια καλοκαιρινή βραδιά με τον Γιώργο Περρή, 9 Ιουλίου στον Κήπο του Μεγάρου

Ένα πρόγραμμα που μας ταξιδεύει στο σύμπαν των παλιότερων τραγουδιών του

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Γιώργος Περρής στον Κήπο του Μεγάρου
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Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών υποδέχεται τον Γιώργο Περρή στον Κήπο την Πέμπτη 9 Ιουλίου στις 21:00, για μια βραδιά που ο ίδιος έχει ονομάσει «Μαζί ή κανείς» -και ο τίτλος είναι πρόσκληση. Να τραγουδήσουμε μαζί του, να συγκινηθούμε, να ξεδώσουμε και να δραπετεύσουμε -για όσο διαρκεί ένα playlist φτιαγμένο με αγάπη, μαζί με τους εξαιρετικούς μουσικούς συνεργάτες του.

Ο Γιώργος Περρής έχει ένα σπάνιο χάρισμα: μπαίνει στις καρδιές μας χωρίς να χτυπήσει την πόρτα. Με τη βελούδινη φωνή του και μια ερμηνευτική ικανότητα που γεφυρώνει μουσικούς κόσμους — από την Ελλάδα και τη Γαλλία ως την Αμερική — έχει χτίσει μια σχέση με το κοινό του που μοιάζει περισσότερο με φιλία παρά με θαυμασμό.

Το πρόγραμμα ταξιδεύει στο σύμπαν των παλιότερων τραγουδιών του, συνδυάζοντάς τα με ελληνικές και διεθνείς επιτυχίες που αγαπά να ερμηνεύει — ένα ιδανικό soundtrack γεμάτο φως και συγκινήσεις.

Μια βραδιά «μαζί», όπου δεν λείπει κανείς.

Συμπαραγωγή: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών & MINOS EMI/UNIVERSAL

Βρείτε πληροφορίες για τη συναυλία του Γιώργου Περρή, στην ιστοσελίδα του Μεγάρου: https://www.megaron.gr/event/giorgos-perris-mazi-i-kaneis/ 

Οι εκδηλώσεις στον Κήπο του Μεγάρου πραγματοποιούνται με τη χορηγία της MOTOROIL

motor oil

Η προπώληση έχει αρχίσει

Τιμή εισιτηρίου | 15 € (γενική είσοδος)

Εισιτήρια
210 72 82 333
www.megaron.gr 

Πληροφορίες 
http://www.megaron.gr 
https://www.facebook.com/megaron.gr   
https://www.instagram.com/megaron_athens/  
https://www.youtube.com/user/AthensConcertHall
 

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