Θέατρο: Είδαμε Το Χρονικό Μιας Σπίθας για τη φωτιά στο Μάτι και όχι μόνο

Η ομάδα Σανίδι Σωτηρίας για τις μικρές στιγμές που αλλάζουν τον κόσμο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.06.26 , 18:11 Peugeot: Τώρα είναι πιο εύκολο να αποκτήσετε ένα μοντέλο της
22.06.26 , 18:05 Ο Σταυρίδης θέλει να γίνει ο πρώτος συλλέκτης κουπάτ για μπισκότα στο Cash
22.06.26 , 18:03 Νίκος Μουτσινάς - Μαρία Ηλιάκη: Το reunion και η απρόσμενη συνάντησή τους
22.06.26 , 17:56 Τραγωδία στη Γαλλία: Δύο παιδιά βρέθηκαν νεκρά μέσα σε ΙΧ εν μέσω καύσωνα
22.06.26 , 17:29 Μεγάλη φωτιά στη Βοιωτία: Έκλεισε η Εθνική Οδός Αθηνών - Λαμίας
22.06.26 , 17:27 Πανεύκολη, καλοκαιρινή συνταγή για τσιπούρα από τον Ανδρέα!
22.06.26 , 17:09 Μηχανογραφικό 2026: Οδηγίες προετοιμασίας για τη σωστή συμπλήρωση
22.06.26 , 17:09 Τέσσερα Μετάλλια στην 30η Βαλκανική Μαθηματική Ολυμπιάδα Νέων
22.06.26 , 17:08 smart #2: Οι πρώτες σχεδιαστικές λεπτομέρειες
22.06.26 , 16:52 Η Μαρία Καρυστιανού μετακομίζει μόνιμα στην Αθήνα
22.06.26 , 16:43 Ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο από τη βελγική Δικαιοσύνη
22.06.26 , 16:05 Λαγοκέφαλος: Ποια θα είναι η επιδότηση στους ψαράδες για την αλίευσή του
22.06.26 , 16:04 Φωτιά στα Σπάτα: Σηκώθηκαν εναέρια μέσα - Ήχησε το 112
22.06.26 , 15:55 MasterChef: Ποιος θα κάνει το πρώτο & καθοριστικό βήμα προς τη μεγάλη νίκη;
22.06.26 , 15:48 «Λιώνει» η Ευρώπη από τον καύσωνα - Τρεις νεκροί στη Γαλλία
Πού υπάρχουν μωβ μέδουσες: Δείτε τον χάρτη με τις περιοχές που εντοπίζονται
Βασίλης Κικίλιας: Οι ευχές από την Τζένη Μπαλατσινού και τον γιο τους
Αλεξάνδρα Νίκα: Σπάνια φωτογραφία του Κωνσταντίνου Αργυρού με τον γιο τους
Τα λόγια του γιου του που έκαναν τον Δημήτρη Αλεξάνδρου να «λιώσει»
Δούκισσα Νομικού: Η θέα από το σπίτι της στη Νέα Υόρκη
Θρήνος για γνωστό δημοσιογράφο: Πνίγηκε ο αδελφός σε παραλία στα Χανιά
Η Μαρία Τζομπανάκη στην παραλία με τον εγγονό της – Η τρυφερή φωτογραφία
Ελένη Βουλγαράκη - Φώτης Ιωαννίδης: Ξεκίνησαν καλοκαιρινές διακοπές!
Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο: Πέθανε ο ηθοποιός Παύλος Κουρτίδης
Δανάη Μπάρκα για τη Γιορτή του Πατέρα: «Μεγάλωσα με 2 μπαμπάδες»
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Κάθε φωτιά ξεκινά από μία σπίθα. Και αυτή δεν είναι πάντα κακή.

Μας ζεσταίνει, προσφέρει φως, για αυτό και την έδωσε ο Προμηθέας στον άνθρωπο.

Και κάποιες φορές καταλήγει σε ένα... Μάτι

Τη φωτιά σε κάθε της έκφανση περιέγραψε μέσα από τη σκηνοθετική του ματιά ο Νίκος Καραγέωργος στη Στέγη της Artlab στη Νέα Μάκρη, ενός τοπικού χώρου πολιτισμού.

Στην παράσταση συμμετείχαν έξι κάτοικοι της περιοχής (Αποστόλης Κρανιωτάκης, Αριστοφάνης Κετέογλου, Μιχάλης Κετέογλου, Τιτίκα Φρανκ, Λευτέρης Κετέογλου, Κατερίνα Τσαρλακουτάκη), που επέζησαν από την τραγωδία στο Μάτι στις 23 Ιουλίου του 2018 και βρέθηκαν πάνω στη σκηνή για να εκφράσουν τη δική τους οπτική για το πώς βίωσαν εκείνη τη μέρα.

Θέατρο: Είδαμε Το Χρονικό Μιας Σπίθας για τη φωτιά στο Μάτι και όχι μόνο

Με τον συγκινητικό αυτό τρόπο έκλεισε και η παράσταση, με τους ηθοποιούς του θεατρικού αυτού εργαστηρίου να κρατούν στα χέρια τους κόκκινα σακάκια, μία δημιουργία του εικαστικού Γιάννη Πέτσα, σαν να κρατούν τους τραυματίες της ημέρας εκείνης και να φορούν τελικά το τραύμα όλων όσων έζησαν για να διηγηθούν τα όσα έγιναν εκείνη τη μέρα.

7 χρόνια από το Μάτι: «Κατάλαβα ότι έχω καεί, είχα αφόρητους πόνους»

Θέατρο: Είδαμε Το Χρονικό Μιας Σπίθας για τη φωτιά στο Μάτι και όχι μόνο

Οι γυναίκες της παρέας έπαιξαν και δύο αποσπάσματα από ένα έργο που δεν είχε σχέση με τη φωτιά. Αφορούσε τις κουβέντες δύο γυναικών όταν ήταν μικρά κοριτσάκια ακόμα, και στη συνέχεια την αστεία, αλλά και τραγική πλευρά της ζωής τους, όταν ηλικιωμένες πια φρόντιζαν η μία την άλλη. Στο τέλος του δεύτερου σκετς αποκάλυψαν πως αυτά τα αποσπάσματα ήταν από ένα έργο που είχε γράψει η Χρύσα Σπηλιώτη, ηθοποιός και θεατρική συγγραφέας, που χάθηκε στη φωτιά στο Μάτι στα 62 της χρόνια.

Σπύρος Μπιμπίλας για Χρύσα Σπηλιώτη: Έχασα μια από τις καλύτερες φίλες μου

Θέατρο: Είδαμε Το Χρονικό Μιας Σπίθας για τη φωτιά στο Μάτι και όχι μόνο

Θέατρο: Είδαμε Το Χρονικό Μιας Σπίθας για τη φωτιά στο Μάτι και όχι μόνο

Λευκό σακάκι, Γιάννης Πέτσας

Ο Γιάννης Πέτσας, που έζησε κι αυτός τη φωτιά στο Μάτι, έφτιαξε λευκά σακάκια να μας θυμίζουν τους ανθρώπους που πέταξαν ψηλά εκείνη τη μέρα.

Γιάννης Πέτσας - Συνέντευξη με έναν τυφλό ζωγράφο

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΘΕΑΤΡΟ
 |
ΜΑΤΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top