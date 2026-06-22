Κάθε φωτιά ξεκινά από μία σπίθα. Και αυτή δεν είναι πάντα κακή.

Μας ζεσταίνει, προσφέρει φως, για αυτό και την έδωσε ο Προμηθέας στον άνθρωπο.

Και κάποιες φορές καταλήγει σε ένα... Μάτι.

Τη φωτιά σε κάθε της έκφανση περιέγραψε μέσα από τη σκηνοθετική του ματιά ο Νίκος Καραγέωργος στη Στέγη της Artlab στη Νέα Μάκρη, ενός τοπικού χώρου πολιτισμού.

Στην παράσταση συμμετείχαν έξι κάτοικοι της περιοχής (Αποστόλης Κρανιωτάκης, Αριστοφάνης Κετέογλου, Μιχάλης Κετέογλου, Τιτίκα Φρανκ, Λευτέρης Κετέογλου, Κατερίνα Τσαρλακουτάκη), που επέζησαν από την τραγωδία στο Μάτι στις 23 Ιουλίου του 2018 και βρέθηκαν πάνω στη σκηνή για να εκφράσουν τη δική τους οπτική για το πώς βίωσαν εκείνη τη μέρα.

Με τον συγκινητικό αυτό τρόπο έκλεισε και η παράσταση, με τους ηθοποιούς του θεατρικού αυτού εργαστηρίου να κρατούν στα χέρια τους κόκκινα σακάκια, μία δημιουργία του εικαστικού Γιάννη Πέτσα, σαν να κρατούν τους τραυματίες της ημέρας εκείνης και να φορούν τελικά το τραύμα όλων όσων έζησαν για να διηγηθούν τα όσα έγιναν εκείνη τη μέρα.

Οι γυναίκες της παρέας έπαιξαν και δύο αποσπάσματα από ένα έργο που δεν είχε σχέση με τη φωτιά. Αφορούσε τις κουβέντες δύο γυναικών όταν ήταν μικρά κοριτσάκια ακόμα, και στη συνέχεια την αστεία, αλλά και τραγική πλευρά της ζωής τους, όταν ηλικιωμένες πια φρόντιζαν η μία την άλλη. Στο τέλος του δεύτερου σκετς αποκάλυψαν πως αυτά τα αποσπάσματα ήταν από ένα έργο που είχε γράψει η Χρύσα Σπηλιώτη, ηθοποιός και θεατρική συγγραφέας, που χάθηκε στη φωτιά στο Μάτι στα 62 της χρόνια.

Ο Γιάννης Πέτσας, που έζησε κι αυτός τη φωτιά στο Μάτι, έφτιαξε λευκά σακάκια να μας θυμίζουν τους ανθρώπους που πέταξαν ψηλά εκείνη τη μέρα.