Stand up comedy show με τον Ανδρέα Πασπάτη

Μετά τις sold out παραστάσεις του Δεκεμβρίου 2022 ο κωμικός Ανδρέας Πασπάτης ξανά έρχεται την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023, με τη νέα του, εντελώς Solo, Stand up Comedy παράσταση, με τίτλο “Σόλο”. Αφού μας εξήγησε πως είναι να μένεις μόνος στο “Διαβάστηκε”, στην προηγούμενη ομώνυμη παράσταση, ο τίτλος “Σόλο” ήταν ουσιαστικά αναμενόμενος για νέα του παράσταση.

Ο Ανδρέας είναι stand up κωμικός και γράφει τα κείμενά του solo, ανεβαίνει solo στη σκηνή και παρουσιάζει την παράστασή του, που είναι ένα stand up comedy solo. Επίσης έχει έναν σκύλο στο σπίτι, που τον λένε Σόλο. Στην ερώτηση: “Ποιός είναι ο αγαπημένος σου χαρακτήρας από το Star Wars;” απαντά ο Τσουμπάκα... Επειδή είναι συνέχεια με τον Han Solo.

Εσείς μην έρθετε στην παράσταση solo!





O Ανδρέας Πασπάτης ασχολείται επαγγελματικά με το Stand Up Comedy από το 2007. Μετράει συνεχείς παραστάσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Έχει συμμετάσχει σε παραστάσεις του comedy central στο Λονδίνο και οι solo του παραστάσεις «Τσάι Party» και «Διαβάστηκε», παρουσιάστηκαν με μεγάλη επιτυχία το 2017 και 2018, και το 2019 μέχρι και το 2022, αντίστοιχα, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, επαρχία και εξωτερικό. Διοργάνωσε και συμπαρουσίασε το 2015 το πρώτο stand up comedy battle, στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, και το 2016 το πρώτο ζωντανό comedy talk show “The Comedians”. Ακόμα, έχει πάρει μέρος σε διοργανώσεις όπως το «Stand up for U», διάφορα Tedx, και αποτέλεσε παρουσιαστής του 20ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Έχει υπάρξει ιδρυτής και πρόεδρος του Brunel University Comedy Society (London) και διοργανωτής του Φεστιβάλ Κωμωδίας Θεσσαλονίκης και Thessaloniki Open Mic.

Θέατρο ΑΥΛΑΙΑ: Τσιμισκή 136, (Πλατεία ΧΑΝΘ)

Τηλέφωνο: 2310 230013

Παραστάσεις: Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023, 21:30

Εισιτήρια: 10€ γενική είσοδο

