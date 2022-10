Το Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας επιστρέφει

Το ταξίδι του 5ου Παιδικού και Εφηβικού Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας ξεκινά με ένα τραγούδι που υμνεί τη φιλία και την αγάπη. Από τις 14 έως τις 20 Νοεμβρίου το Φεστιβάλ υποδέχεται παιδιά, νέους, εκπαιδευτικούς, γονείς και λάτρεις του σινεμά σε μια μεγάλη γιορτή φιλίας στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και στους κινηματογράφους Κηφισιά 1 & 2 Cinemax και ΔΑΝΑΟΣ.

Στην 5η διοργάνωση του Φεστιβάλ φιλοξενούνται 100 ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους από 34 χώρες που αποτυπώνουν τον πλούτο της παιδικής και εφηβικής ηλικίας μέσα από μοναδικές ιστορίες φιλίας και αποδοχής. Οι ήρωες και ηρωίδες των ταινιών, από όπου κι αν αυτοί προέρχονται, όπως και να μοιάζουν, όποια ζωή και να ζουν, μπορούν να εμπνεύσουν τα παιδιά και τους εφήβους οι οποίοι αναζητούν τη δική τους ταυτότητα.

Στο 5ο Φεστιβάλ θα δούμε, μεταξύ άλλων, 10 + 1 εξαιρετικές ταινίες μεγάλου μήκους:

- Πώς Έμαθα να Πετάω (How I Learned To Fly, 2022): Η ιστορία της 12χρονης Σοφίας έρχεται σαν καλοκαιρινή καρτ ποστάλ από τις δαλματικές ακτές. Μέσα από σέλφι, σεκάνς ονείρων, CGI έντομα και άλλα τρικ που αφηγούνται την υπερκινητική καθημερινότητα της εφηβείας, παρακολουθούμε τη Σοφία να ζει το καλοκαίρι των ονείρων της και να ανακαλύπτει το ιστορικό παρελθόν των Βαλκανίων.

- Μιρονάκια (Mironins, 2022): Mπορούν άραγε τρεις σταγόνες που ζωντανεύουν μέσα από ένα πίνακα του Μιρό να μας ταξιδέψουν στον κόσμο της τέχνης και της δημιουργικότητας;

- Το Μονοπάτι (The Path, 2022): Γαλλία του 1940, ο 12χρονος Ρολφ και η Νούρια - δύο φίλοι από διαφορετικούς κόσμους - δημιουργούν έναν αξέχαστο δεσμό σε μια συγκινητική ιστορία με φόντο μια από τις σκοτεινότερες περιόδους της Ευρώπης.

- Η Βασίλισσα της Κωμωδίας (Comedy Queen, 2022): Η 13χρονη Σάσα πιο πολύ από όλα, θέλει να κάνει τον κόσμο να γελάει και ιδιαιτέρως τον μπαμπά της… Μια ταινία για την αναζήτηση της ταυτότητας και τη διαδρομή από το τούνελ της λύπης προς το φως της συμφιλίωσης μαζί της.

- Η Καρδιά μιας Πεταλούδας (A Butterfly's Heart, 2021): Ένα αγόρι, ένα μεγάλο πουλόβερ, ένα πολύ μεγάλο μυστικό, μια παχιά πανοπλία και το θάρρος που ξεπηδά μέσα από μια καινούργια φιλία. Μια πρωτότυπη ματιά στο θέμα του bullying και της θεραπευτικής επίδρασης που έχει η αληθινή φιλία.

- Far.Go.Bots (2022): Μια αληθινή ιστορία για την κατάρριψη των στερεοτύπων και την αξία της μόρφωσης.

Ένα ντοκιμαντέρ για την πρώτη Ρομά ομάδα ρομποτικής που κατάφερε να ταξιδέψει στις ΗΠΑ και να αλλάξει τις ζωές των μελών της για πάντα.

- Κάπτεν Νόβα (Captain Nova, 2021): 2050 - Πλανήτης Γη - Ένας ξηρός Τόπος. Η γενναία πιλότος Κάπτεν Νόβα θα ταξιδέψει πίσω στον χρόνο. Θα ανατρέψει το παρελθόν; Θα σώσει τον μελλοντικό κόσμο από την περιβαλλοντική καταστροφή; Μια έκκληση για την προστασία του περιβάλλοντος. Χολιγουντιανές προδιαγραφές, εντυπωσιακά εφέ σε μια ταινία για όλη την οικογένεια που κόβει την ανάσα!

- Όινκ το Γουρουνάκι (Oink, 2022): Ένα ξεκάθαρο διατροφικό μήνυμα μέσα από την ιστορία της 9χρονης Μπαμπς που μισεί το κρέας και λατρεύει τις καλοκαιρινές διακοπές! Ανατροπές, σκανταλιές, ευτράπελα, γέλια και αγωνία σε μια απολαυστική ταινία stop motion κινουμένων σχεδίων που άνοιξε φέτος τη νεανική ενότητα Generation Kplus του Φεστιβάλ Βερολίνου.

- Η Γιούκου και το Λουλούδι των Ιμαλαΐων (Yuku and the Flower of the Himalayas, 2022): Μια μαγική εμπειρία που συνδυάζει την κινηματογραφική προβολή με ζωντανή performance από τη Νάντια Κοντογεώργη. Ένα ταξίδι στην ψηλότερη κορυφή της Γης μέσα από μια διαδρομή γεμάτη μουσική, τραγούδια και υπέροχες φιλίες.

- Πρωτάρηδες (Rookies, 2022): Μπορεί το χιπ χοπ να σώσει ζωές; Στην καρδιά του Παρισιού, ένα λύκειο

αναλαμβάνει μια τολμηρή αποστολή: να σπάσει την αλυσίδα της σχολικής αποτυχίας παιδιών από εργατικές γειτονιές μέσω του χιπ χοπ. Το ντοκιμαντέρ παρακολουθεί τη μοναδική για τα γαλλικά χρονικά εμπειρία, στην οποία ο χορός γίνεται εκπαιδευτικός άξονας που βοηθά τους μαθητές να ανακτήσουν την αυτοπεποίθησή τους, να βιώσουν τα οφέλη της συμπερίληψης και να δουν τη σχολική εκπαίδευση με θετικό μάτι.

- Olga (2021): Η έφηβη Όλγκα από την Ουκρανία, ζει εξόριστη στην Ελβετία όπου προετοιμάζεται για το επόμενο πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής. Όταν ξεσπά η λαϊκή επανάσταση Euromaidan στο Κίεβο και κινδυνεύουν αγαπημένα της πρόσωπα, η Όλγκα θα συγκρουστεί ανάμεσα στην προσωπική φιλοδοξία και το καθήκον για την πατρίδα. Η ταινία είναι μια ευγενική παραχώρηση της Tanweer.

Το φετινό Φεστιβάλ περιλαμβάνει τρία αφιερώματα:

● Η Γειτονιά μας

Το Φεστιβάλ ανοίγει ένα παράθυρο στην καθημερινότητα, τις χαρές, τις περιπέτειες και τις προκλήσεις των παιδιών και των νέων στις κοντινές στην Ελλάδα χώρες της Μεσογείου και της νοτιοανατολικής Ευρώπης, προωθώντας τη συνεργασία μαζί τους και παρουσιάζοντας τον αφηγηματικό πλούτο και τις απρόσμενες ομοιότητες που συνδέουν όλα αυτά τα μέρη, σβήνοντας προσωρινά από τον χάρτη γραμμές και σύνορα. Επειδή οι οθόνες μας δεν θα έπρεπε να μιλούν μόνο μια γλώσσα, ούτε να εκπροσωπούν μόνο έναν πολιτισμό.

● Περιβάλλον

Το Φεστιβάλ φέρνει την επόμενη γενιά πιο κοντά στις φυσικές ομορφιές και τη ζωτική σημασία του περιβάλλοντος και των οικοσυστημάτων του μέσα από τη δύναμη του σινεμά. Οι ταινίες που διατρέχουν το σύνολο του προγράμματος συμβάλλουν με αισιοδοξία και πάθος στην αποστολή για τη διατήρηση του φυσικού κόσμου, ανοίγοντας τα μάτια των παιδιών και των νέων στις απειλές που αντιμετωπίζει ο πλανήτης και φιλοδοξώντας να μετατρέψει αυτούς τους θεατές σε αυριανούς υπεύθυνους πολίτες και ενεργούς υπερασπιστές του μέλλοντος όλων μας.

● Greek Shorts

Μια σειρά από πολυβραβευμένες και επίκαιρες ταινίες μικρού μήκους από νέες Ελληνίδες δημιουργούς παρουσιάζονται στο Φεστιβάλ που, όπως κάθε χρόνο, έχει ισότιμη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών σκηνοθετών στο πρόγραμμά του. Με τη μοναδική ματιά τους στη νεανική ηλικία, οι ταινίες -πέρα από ιστορίες ενηλικίωσης – κάνουν μια μοναδική καταγραφή των οικογενειακών και φιλικών σχέσεων στην ελληνική κοινωνία του σήμερα.

Οι θεματικές του Φεστιβάλ ανά ηλικία:

0-3 Baby & Me

Με φόντο ένα πρόγραµµα κινουµένων σχεδίων σύντοµης διάρκειας τα µωρά θα µπορούν να µπουσουλήσουν, να περπατήσουν ή να τρέξουν σε µια διαµορφωµένη αίθουσα µε µαλακές επιφάνειες, φιλικό φωτισµό και χαµηλό ήχο, απολαμβάνοντας την πρώτη τους κινηματογραφική εμπειρία.

2 - 7

Ένα σκουλήκι με υπερηρωικές δυνάμεις, μια άτυχη γάτα, ένα πεινασμένο δεινοσαυράκι και οι σταγόνες της μπογιάς στον καμβά ενός διάσημου ζωγράφου κρύβουν αστείες, περιπετειώδεις, πρωτότυπες ιστορίες κινουμένων σχεδίων που θα ζεστάνουν την καρδιά των παιδιών και θα εξάψουν τη φαντασία τους (Μικρά για τα Μικρά 1 & 2 & Ζωηροί Φίλοι). Από το πρόγραμμα ξεχωρίζει η αγαπημένη προβολή με ζωντανή μεταγλώττιση με ηθοποιούς επί σκηνής που υποδύονται τους διασκεδαστικούς χαρακτήρες των ταινιών.

8-12

Μπορεί οι μεγάλοι να έχουν κατασταλάξει σε μια κοσμοθεωρία, όμως γύρω μας εξακολουθούν να επιφυλάσσονται εκπλήξεις και ανατροπές. Με τη μοναδική ματιά τους, τα παιδιά μπορούν να αποκομίσουν πολύτιμες εμπειρίες από τα κινηματογραφικά ταξίδια (Ο Γύρος του Κόσμου σε 80 Λεπτά) ή να αντιληφθούν εγκαίρως την ανάγκη για δράση για τη διάσωση του πλανήτη (Green) ή ακόμα και να πλάσουν τον κόσμο όπως τον θέλουν, μέσα από τις επιλογές τους (Kids’ Picks). Οι ταινίες που τα συνοδεύουν σε αυτές τις ανακαλύψεις προέρχονται από μια έρημο στην Χιλή ως τα βουνά του Κιργιστάν κι από μια κατοικία στην Ελλάδα ως τους δρόμους για σκέιτ της Νέας Υόρκης και είναι σίγουρο ότι θα τους μείνουν αξέχαστες.

13-18

Αληθινές, φανταστικές, εικονικές, ανατριχιαστικές, καθημερινές, συναισθηματικές, διχαστικές, μα πάνω απ’ όλα νεανικές: οι ταινίες του εφηβικού προγράμματος αντικατοπτρίζουν της εμπειρία της εκπληκτικότερης περιόδου στη ζωή ενός ατόμου σε πραγματικό χρόνο, χωρίς να φοβούνται να φερθούν ισότιμα στις όμορφες και άσχημες στιγμές της. Παρεΐστικες, ρεαλιστικές ιστορίες από Ελληνίδες δημιουργούς (Greek Shorts), η ξεχωριστή ματιά εφήβων curators πάνω στην ταυτότητα, τις επιλογές και την έννοια της οικογένειας (Teens’ Picks), η ενηλικίωση που φιλτράρεται απαραιτήτως μέσα από τα social media (Digital Etiquette), αλλά και η γνώριμη πλέον στο κοινό ενότητα τρόμου Night Fright συνθέτουν και αποδομούν το επόμενο λεπτό όλες τις προσδοκίες που μπορεί να έχει κάποιος για το τι αφορά τους εφήβους σήμερα, μιλώντας μόνο μια γλώσσα: εκείνη του σινεμά.

Όπως πάντα το Φεστιβάλ περιλαμβάνει προβολές καθολικά προσβάσιμες για όλους: Με τη συνεργασία των TheHappyAct, Liminal και HandsUp, το κοινό του Φεστιβάλ θα παρακολουθήσει ταινίες προσαρμοσμένες για άτομα στο φάσμα του αυτισμού, με διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και SDH υπότιτλους για κωφά και βαρήκοα άτομα και με ακουστική περιγραφή για άτομα με οπτική αναπηρία (Ζωηροί Φίλοι, Προσβάσιμη Προβολή στο Μέγαρο Μουσικής).

Εκπαιδευτικά Εργαστήρια

Το πρόγραμμα προβολών του Φεστιβάλ πλαισιώνουν τα εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά όλων των ηλικιών και γονείς. Δίπλα σε καταξιωμένους Έλληνες και ξένους δημιουργούς, το «βλέπω βιντεάκια» μετατρέπεται σε μια ασχολία με νόημα, φτιάχνουμε τους δικούς μας κινούμενους ήρωες, δημιουργούμε το πρώτο μας animation, γυρίζουμε τα πρώτα μας live action πλάνα και γράφουμε το σενάριο του κόσμου που θα θέλαμε να ζούμε.

Τα εργαστήρια του 5ου Παιδικού & Εφηβικού Φεστιβάλ Διεθνούς Κινηματογράφου της Αθήνας θα υλοποιηθούν στους χώρους του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και για τη συμμετοχή απαιτείται προκράτηση. Το πρόγραμμα αναλυτικά:

● Cinemini on Tour | Εργαστήριο κινηματογράφου για παιδιά 4-6 ετών.

● Κινούμενα Μιρονάκια | Εργαστήριο animation για παιδιά 7-9 ετών από τις Χριστίνα Ντεπιάν και Ιωάννα Γιακουμάτου.

● Ζωγραφίζοντας τον Κήπο της Σούζι | Εισαγωγή στην τεχνική animation με ζωγραφική σε γυαλί για παιδιά 8-12 ετών από την Λούτσιε Σούνκοβα. Σε συνεργασία µε το Τσέχικο Κέντρο Αθήνας.

● Aπό τις Λέξεις στην Εικόνα | Εργαστήριo ανάπτυξης σεναρίου για παιδιά 9-12 ετών από την Παιδαγωγική ομάδα απ'Ουσία & Anemon.

● Μα γιατί μιλάμε τόσο για την ισότητα; | Βιωματικό εκπαιδευτικό εργαστήριο για εφήβους 13+ από το Women on top σε συνεργασία με το British Council.

● Πώς να θέσεις υγιή όρια στο παιδί σου | Εργαστήριο για γονείς παιδιών 0-6 ετών από το Project Parenting.

Φέτος, 6 μεγάλου μήκους και 8 μικρού μήκους ταινίες ευρωπαϊκής παραγωγής, θα είναι υποψήφιες για το διαγωνιστικό τμήμα του European Children’s Film Association (ECFA).

Τα βραβεία του ECFA αφορούν στην καλύτερη ευρωπαϊκή παιδική ταινία της χρονιάς και στην καλύτερη ευρωπαϊκή παιδική ταινία μικρού μήκους και ψηφίζονται από διεθνείς κριτικές επιτροπές. Οι νικητές ανακοινώνονται κάθε χρόνο

κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου. Την επιτροπή του ATHICFF απαρτίζουν οι: Julia Jarl - Διευθύντρια του φεστιβάλ BUFF, Σουηδία | Markéta Pášmová - Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Zlín Film Festival, Τσεχία | Catarina Ramalho - Σκηνοθέτις, παραγωγός και προγραμματίστρια, PLAY- Lisbon International Children Film festival, Πορτογαλία.

Ας μην ξεχνάμε ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς, το Φεστιβάλ δίνει τον λόγο στους μαθητές, μέσα από σχολικές προβολές, ανοίγοντας τις αίθουσες κινηματογράφων σε όλα τα σχολεία της Αττικής, ενώ παράλληλα διοργανώνει ψηφιακές προβολές για τα σχολεία γενικής και ειδικής αγωγής όλης της χώρας

Το 5ο Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας συγχρηματοδοτείται από το Creative Europe Media, πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Αττικής και τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων, την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού Νεολαίας Δήμου Πειραιά, του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου καθώς και με τη συνεργασία της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Καλλίστη.

Τιμές εισιτηρίων

6 € ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

4 € ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ



