Μελίνα Πολυζώνη: H ηλικία, η καταγωγή, το skate & η αγάπη για τον «Ντολάν»

Είναι νέα, όμορφη, Θεσσαλονικιά, λατρεύει το θέατρο και φέτος τη βλέπουμε τηλεοπτικά στο cast της σειράς Grand Hotel, στον ρόλο της Δέσποινας.

Ο λόγος για τη Μελίνα Πολυζώνη, την ταλαντούχα ηθοποιό με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, που λατρεύει το θέατρο αλλά και το skateboard.

Μελίνα Πολυζώνη: Το βιογραφικό της ηθοποιού

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη

Είναι 30 ετών

Ζει στην Αθήνα τα τελευταία 7 χρόνια

«Είμαι ερωτευμένη με τη Θεσσαλονίκη, ακόμη προσπαθώ να την ξεπεράσω, επτά χρόνια εδώ. Στην αρχή μέναμε στην περιοχή της Σχολής Τυφλών, κοντά στο Φάληρο και στην Ε’ δημοτικού μετακομίσαμε στον Τρίλοφο, ένα χωριό έξω από τη Θεσσαλονίκη», είπε στη συνέντευξή της στην εκπομπή The 2night show.

Πέρασε στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών αλλά δεν ολοκλήρωσε τις σπουδές της

«Μπήκα γιατί είχα πολλή αγάπη για τα Μαθηματικά και τη Φυσική. Όταν έδινα πανελλήνιες, μια μέρα που είχα πιεστεί από το διάβασμα, ο μπαμπάς μου μού πήρε το βιβλίο και μου είπε: Εσύ γιατί διαβάζεις; Αφού θες να γίνεις ηθοποιός», παραδέχτηκε.

Αφορμή να ασχοληθεί με την υποκριτική ήταν μια εργασία στο Πανεπιστήμιο

«Θυμάμαι ήταν Παρασκευή και μας έβαλαν μια εργασία να την παραδώσουμε Δευτέρα. Αγχώθηκα τόσο πολύ που εκείνη η εργασία στάθηκε η αφορμή να πω “πάω να κάνω αυτό που είναι να κάνω σε αυτή τη ζωή”. Στην Ε’ δημοτικού έπαιξα σε μια παράσταση του σχολείου κι αυτό άνοιξε τυχαία ένα πορτάκι… άρχισα να νιώθω πολύ ωραία και άνετα μέσα σ’ αυτό. Και ως φοιτήτρια, στη θεατρική ομάδα του Πολυτεχνείου ξημεροβραδιαζόμουν», εξομολογήθηκε στην ίδια εκπομπή.

Έδωσε εξετάσεις και πέρασε στο Εθνικό Θέατρο

«Επειδή δεν υπήρχε οικονομική άνεση, έδωσα στις κρατικές σχολές δηλαδή στο Κρατικό και στο Εθνικό. Στο Κρατικό πέρασα στη δεύτερη φάση αλλά κόπηκα μετά και στο Εθνικό μπήκα. Μετακόμισα στην Αθήνα μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο», περιέγραψε.

Είναι η μικρότερη από τις τρεις κόρες των γονιών της

«Η μεγάλη αδελφή μου είναι η Ανθούλα, μετά είναι η Θεοδώρα και τελευταία ήρθα εγώ. Νομίζω η πιο τσαχπίνα από τις τρεις μας είναι η Θεοδώρα»

Το παρατσούκλι της είναι «μελανουράκι»

«Μελίνα, Μελινάκι, μελανουράκι… αυτό με συντροφεύει όλα μου τα χρόνια», αποκάλυψε.

To τηλεοπτικό της ντεμπούτο έγινε στη σειρά του Alpha «Άσε μας ρε μαμά», το 2021, ενώ μετά ακολούθησαν θεατρικές παραστάσεις με το Εθνικό. Όπως αποκάλυψε, ακόμη η παράσταση «Ιππόλυτος» ταξιδεύει και μάλιστα πρόσφατα γύρισε από το Χονγκ Κονγκ

«Ήταν καταπληκτικά. Είχαμε δύο παραστάσεις και ήταν sold out. Είχαμε 2.000 θεατές Κινέζους. Στην Ελλάδα, συνηθίζεται να χειροκροτάμε πολλές φορές και οι ηθοποιοί βγαίνουν στη σκηνή ξανά για υπόκλιση. Εκεί χειροκροτούν μία παρατεταμένη, άντε και μια δεύτερη. Μας είχαν ενημερώσει να το γνωρίζουμε και να μην απογοητευτούμε. Στην πρώτη μας παράσταση χειροκρότησαν 4 φορές και στη δεύτερη 5 φορές. Ο καλλιτεχνικός διευθυντής εκεί μας είπε: "this is history for us"», αποκάλυψε.

Η Μελίνα Πολυζώνη φοβήθηκε πως αν συμμετείχε σε τηλεοπτικές δουλειές, δε θα άφηνε χώρο για να έρθει το θέατρο. Έτσι, αρνήθηκε να παίξει σε δύο σειρές, εκ των οποίων η μία έγινε super επιτυχία και η άλλη πήγε επίσης συμπαθητικά, όπως εξομολογήθηκε.

Aγαπημένη της τραγουδίστρια είναι η Χαρούλα Αλεξίου

Μελίνα Πολυζώνη: Το βουνό, το skate και η αγάπη για τον σκύλο της

Η ηθοποιός όταν έχει αρκετό ελεύθερο χρόνο προτιμά να ταξιδεύει κυρίως στο βουνό.

Το αγαπημένο της μέρος το καλοκαίρι είναι η Σαμοθράκη.

«Στην εφηβεία μου ήμουν μαζεμένη αλλά νιώθω ότι τώρα θέλω να κάνω πράγματα που δεν έκανα τότε. Αυτήν την περίοδο μαθαίνω skate. Μια πολύ καλή μου φίλη μου έκανε δώρο γενεθλίων ένα skate», εξομολογήθηκε στην ίδια εκπομπή.

Ο σκύλος της είναι «Θεσσαλονικιός» επίσης, ζυγίζει 42 κιλά και ακούει στο όνομα «Ντολάν».

«Ζούμε στα Πετράλωνα εγώ, η αδελφή μου και ο Ντολάν. Η Θεσσαλονίκη είναι το "σπίτι" μου», κατέληξε η ηθοποιός.

