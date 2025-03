Μελίνα Νικολαΐδη: Τραγουδάει Whitney Houston και την αποθεώνουν στο TikTok

H Μελίνα Νικολαΐδη έχει κληρονομήσει το ταλέντο της μητέρας της, Δέσποινας Βανδή, στο τραγούδι και αυτό φαίνεται κάθε φορά που δημοσιεύει βίντεο στα social media που ερμηνεύει ελληνικά και ξένα κομμάτια.

Αυτήν τη φορά, η Μελίνα δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok όπου τραγουδά το, I will always love you της Whitney Houston και μαγεύει με την υπέροχη φωνή που έχει.

