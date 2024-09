Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η πρώτη ανάρτηση μετά τον γάμο με τον Γρηγόρη Μόργκαν

Δείτε βίντεο από τον γάμο και το γλέντι της Ευρυδίκης Βαλαβάνη και του Γρηγόρη Μόργκαν

Την πρώτη της ανάρτηση μετά τον γάμο της με τον Γρηγόρη Μόργκαν, έκανε το βράδυ της Δευτέρας η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια δημοσίευσε στο Instagram της μερικές φωτογραφίες από αυτή την τόσο ξεχωριστή ημέρα της ζωής της, γράφοντας στη λεζάντα μερικούς στίχους από το τραγούδι Lovesong των The Cure.

«However far away, However long I stay, Whatever words I say. I will always love you» (Όσο μακριά, όσο καιρό κι αν μένω, όποια λόγια κι αν πω. Θα σε αγαπώ για πάντα), έγραψε, δείχνοντας έτσι την αγάπη της στον σύζυγό της.

Η ανάρτηση της Ευρυδίκης Βαλαβάνη

Το ζευγάρι ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας μόλις χθες, την Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου στα Χανιά. Έχοντας δίπλα τους αγαπημένους φίλους και συγγενείς και με τον Κώστα Κοκκινάκη κουμπάρο, αντάλλαξαν όρκους αιώνιας πίστης κι αγάπης.

Μετά το μυστήριο ακολούθησε ένα μεγάλο γαμήλιο πάρτι στην παραλία Φαλάσαρνα με πολλούς γνωστούς καλεσμένους. Εκεί, ο Γρηγόρης Μόργκαν κι η Ευρυδίκη Βαλαβάνη πόζαραν στο φωτογραφικό φακό, ενώ μπαίνοντας χορευτικά στον χώρο δέχτηκαν χειροκροτήματα και τις καλύτερες ευχές.

Ευρυδίκη Βαλαβάνη - Γρηγόρης Μόργκαν: Έκαναν την έκπληξη και παντρεύτηκαν εκεί που δεν το περίμενε κανείς! /Φωτογραφία Instagram

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media