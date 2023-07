Rosalia - Rauw Alejandro: Χώρισαν μετά από 3 χρόνια σχέσης

Η Rosalia και ο Rauw Alejandro χώρισαν, μετά από τρία περίπου χρόνια που ήταν μαζί.

Το ζευγάρι, που ανακοίνωσε τον αρραβώνα του τον Μάρτιο, αποφάσισε να ακολουθήσει χωριστούς δρόμους στη ζωή, σύμφωνα με το περιοδικό «PEOPLE».

Πηγές είπαν ότι παρά την αγάπη και τον σεβασμό που τρέφουν ο ένας για τον άλλον, πήραν από κοινού την απόφαση να λύσουν τον αρραβώνα τους.

Η Ισπανίδα σούπερ σταρ, που πριν λίγο καιρό έκανε μία πετυχημένη συναυλία στην Αθήνα και ο αγαπημένος της, Alejandro, ήρθαν πιο κοντά για πρώτη φορά τον Αύγουστο του 2021 και δημοσιοποίησαν το ειδύλλιό τους τον επόμενο μήνα στα social media.

Rosalía and Rauw Alejandro End Engagement After 3 Years Together (Exclusive) https://t.co/KQyJUkiLsr