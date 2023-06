Πέθανε γνωστός ράπερ - Κατέρρευσε επί σκηνής ενώ τραγουδούσε

Σε ηλικία 49 ετών πέθανε ο ράπερ από το Χιούστον των ΗΠΑ, Big Pokey. Ο γνωστός καλλιτέχνης κατέρρευσε ξαφνικά επάνω στη σκηνή σε μπαρ του Τέξας, την ώρα που τραγουδούσε, προκαλώντας πανικό στους θαυμαστές του που βρίσκονταν εκεί.

Sudden Death - Rapper Big Pokey died suddenly during live performance



45-year-old dropped dead on the spot



The “Sittin’ Sidewayz” singer, whose real name was Milton Powell, was performing during a Juneteenth-theme show at the Pour09 Barhttps://t.co/ZC7Dwc7n5m pic.twitter.com/QG0yDIDWln