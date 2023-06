Ντι Κάπριο και Χαντίντ είναι ξανά μαζί - Τη γνώρισε στους γονείς του!

Παρά τα δημοσιεύματα που τους ήθελαν να έχουν χωρίσει οριστικά, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και η Τζίτζι Χαντίντ, όπως φαίνεται, όχι μόνο είναι και πάλι μαζί, αλλά οι δυο τους είναι… better than ever!

Σύμφωνα με το TMZ, το ζευγάρι εθεάθη να μπαίνει στο ίδιο ξενοδοχείο στο Λονδίνο με μόλις κάποια λεπτά διαφορά. Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται ότι ο χολιγουντιανός αστέρας θέλησε να γνωρίσει το μοντέλο στους γονείς του, προσπαθώντας παράλληλα, να κρατήσει τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Leonardo DiCaprio and Gigi Hadid Grab Dinner with His Parents in London https://t.co/45sU5SaY4f — TMZ (@TMZ) June 7, 2023

Η Χαντίντ εθεάθη να μπαίνει μαζί με μία φίλη της στο ίδιο εστιατόριο που γευμάτιζε ο Ντι Κάπριο με τον πατέρα του και τη μητριά του, μερικά λεπτά αργότερα. Τα ξένα μέσα ενημέρωσης φυσικά, αναφέρουν πως αυτή η «σύμπτωση που κάθε άλλο παρά τυχαία είναι».

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το ζευγάρι είχε όντως χωρίσει τον Φεβρουάριο, αλλά τον Μάρτιο υπήρξε επανασύνδεση.

