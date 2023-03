Έγκυος Ελληνίδα τραγουδίστρια – Θα γίνει μαμά για πρώτη φορά

Μαμά για πρώτη φορά θα γίνει σε λίγους μήνες η Κατερίνα Κουκουράκη. Την ευχάριστη είδηση έκανε η ίδια η τραγουδίστρια γνωστή μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram.

Η μέλλουσα μαμά πόζαρε στον φωτογραφικό φακό με φουσκωμένη κοιλίτσα γράφοντας στη λεζάντα: «Ανυπομονώ, να δώσουμε τις πιο φανταστικές μας συναυλίες στο σαλόνι…. •embrace this new chapter in my life».



Η Κατερίνα Κουκουράκη γεννήθηκε πριν από 31 χρόνια στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Το όνειρό της από μικρή ήταν να γίνει τραγουδίστρια και έτσι σε ηλικία 10 ετών, οι γονείς της την έγραψαν στο Ωδείο, όπου και ξεκίνησε μαθήματα πιάνου.

Όταν τελείωσε το σχολείο, μετακόμισε στην Αθήνα για να σπουδάσει εφαρμογές multimedia και, παράλληλα, ξεκίνησε μαθήματα φωνητικής στο Fame Studio.

Το 2016, έγινε η νέα frontwoman του συγκροτήματος Vegas, ύστερα από audition και λίγα χρόνια αργότερα ξεχώρισε μέσα από τη συμμετοχή της στο YFSF.

