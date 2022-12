Πρίγκιπας Ουίλιαμ - Κέιτ: Η χριστουγεννιάτικη κάρτα που ζωγράφισε ο Τζόρτζ

Ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας έδωσαν στη δημοσιότητα τη χριστουγεννιάτικη κάρτα που ζωγράφισε ο πρίγκιπας Τζορτζ. Στην κάρτα βλέπουμε έναν τάρανδο μέσα στο χιόνι, ενώ στη ράχη του βρίσκονται δύο κόκκινα σπουργιτάκια.

«Καλά Χριστούγεννα! 🎨 από τον Τζορτζ», γράφει το μήνυμα στο Twitter!

Η Κέιτ Μίντλετον διοργάνωσε και φέτος την ειδική εκδήλωση «Royal Carols: Together at Christmas», η οποία προβλήθηκε στο ITV την παραμονή των Χριστουγέννων. Στο πλευρό της, όπως ήταν αναμενόμενο, βρέθηκαν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, ο πρίγκιπας Τζορτζ αλλά και η πριγκίπισσα Σάρλοτ.

Η Κέιτ αφιέρωσε τα κάλαντα στην εκλιπούσα βασίλισσα, αποτίοντας φόρο τιμής στην «απίστευτη κληρονομιά» της, η οποία όπως είπε: «ενέπνευσε βαθιά πολλούς από εμάς».

Η Κέιτ Μίντλετον διοργάνωσε και φέτος την ειδική εκδήλωση «Royal Carols: Together at Christmas»/ Yui Mok/AP

Παρουσιάζοντας το πρόγραμμα, η Κέιτ, η οποία ηγήθηκε της εκδήλωσης με την υποστήριξη του Βασιλικού Ιδρύματος, δήλωσε ενθουσιασμένη που επέστρεψε στο αβαείο για δεύτερο χρόνο.

«Αυτά τα Χριστούγεννα θα είναι τα πρώτα μας χωρίς την αείμνηστη Βασίλισσα Ελισάβετ. Η ίδια κράτησε τα Χριστούγεννα στην καρδιά της, ως μια εποχή που έφερνε κοντά τους ανθρώπους και μας υπενθύμισε τη σημασία της πίστης, της φιλίας και της οικογένειας».

The #TogetherAtChristmas Carol Service is a celebration of the people and organisations that make our communities what they are! Join us to watch this evening as we pay tribute to them and Her Late Majesty Queen Elizabeth II.



📺 @ITV

⏰ 7PM



🎶 St Mary’s Ukrainian School choir pic.twitter.com/PlIlHmfnIm