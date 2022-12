Δείτε διάφορα βίντεο του Kanye West

Νέο αντισημιτικό παραλήρημα για τον Κάνιε Γουέστ. Ο διάσημος τραγουδιστής και πρώην σύζυγος της Κιμ Καρντάσιαν επανήλθε με νέα ρατσιστικά σχόλια σε εμφάνισή του για τον ιστότοπο InfoWars του συνωμοσιολόγου Alex Jones την Πέμπτη και δε σταμάτησε να… επαινεί τον Χίτλερ και να υποστηρίζει ότι το ναζιστικό καθεστώς ήταν, στην πραγματικότητα… καλό για τον κόσμο.

Αντισημιτικό παραλήρημα από τον Κάνιε Γουέστ: «Μου αρέσει ο Χίτλερ»/ AP Images

Θυμίζουμε ότι τα σχόλιά του αυτά ακολουθούν πρόσφατες αντισημιτικές δηλώσεις του που οδήγησαν στην απώλεια επιχειρηματικών συμφωνιών με τα τεράστια brands Balenciaga και Adidas.

Αυτή τη φορά και συγκεκριμένα όταν ο Alex Jones είπε ότι «δεν του άρεσαν οι Ναζί», καθώς η εκπομπή μεταφέρθηκε σε διαφημιστικό διάλειμμα, ο Κάνιε Γουέστ σχολίασε έντονα: «Μου αρέσει ο Χίτλερ».

«Πρέπει να σταματήσουμε να δυσφημούμε τους Ναζί όλη την ώρα. Κάθε άνθρωπος έχει να συνεισφέρει κάτι πολύτιμο, ειδικά ο Χίτλερ», είπε χαρακτηριστικά ο Κάνιε Γουέστ μετά την επιστροφή από το διαφημιστικό break, σύμφωνα με το Rolling Stone.

Μάλιστα, καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής, ο Γουέστ ο οποίος εμφανίστηκε με full face μάσκα κατέκρινε πολλά από τα θέματα της εκπομπής.

Watch for yourself. In the same breath, Kanye West praises Hitler and attacks Jews. pic.twitter.com/HXhdPBNrTd