Καταγγελία για τον Kanye West: «Θαύμαζε τον Χίτλερ, μιλούσε για τους Ναζί!»

Μετά τις δηλώσεις του Kanye West σχετικά με τους Εβραίους και τις ρατσιστικές απόψεις που εξέφρασε, νέες σχετικές αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Πιο συγκεκριμένα, υπάλληλος του αμερικανικού τηλεοπτικου δικτύου NBC που είχε βρεθεί πολλές φορές σε συζητήσεις με τον ράπερ, ανέφερε ότι του είχε εκφράσει το ενδιαφέρον του για τους Ναζί και τις απόψεις τους. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας Marca, ο ράπερ συχνά τους έλεγε ότι διαβάζει βιβλία για τους Ναζί και τον Αδόλφο Χίτλερ, ενώ έμμεσα υποστήριζε πως συμφωνεί με κάποιες από τις απόψεις τους, χωρίς ωστόσο να το πει ποτέ ξεκάθαρα.

Ο Kanye West έθεσε υποψηφιότητα για Πρόεδρος των ΗΠΑ, ωστόσο, δεν πέρασε ούτε έξω από τον Λευκό Οίκο! /Φωτογραφία AP Images/Michael Wyke

«Μου έλεγε ένα σωρό ιστορίες για το "πόσο καλοί είναι οι Ναζί στην προπαγάνδα"», αναφέρει ο Εβραίος σχεδιαστής Ripps στη Marca, ενώ πρόσθεσε πως ο ράπερ του είχε πει κάποτε, κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους που κράτησε από το 2014 έως το 2018: "Δε σε προσβάλλει το γεγονός ότι ενδιαφέρομαι για τους ναζί και διαβάζω για αυτούς, ε;"». «Ξέρετε, αυτές οι απόψεις είναι επικίνδυνες, αηδιαστικές και πραγματικά, βίαιες» εξήγησε, τονίζοντας πως ίσως γίνει εμμονικός με όλα αυτά, αν κρίνει κανείς από τη συμπεριφορά του το τελευταίο διάστημα.

Όπως ανέφερε στη συνέχεια, ο West είχε τύχει να επαινέσει και δημόσια τον Χίτλερ για «όλα τα σπουδαία -κατ' αυτόν- επιτεύγματά του. «Τον επαινούσε, λέγοντας πόσο καταπληκτικό ήταν που μπόρεσε να συσσωρεύσει τόση δύναμη και μιλούσε για όλα τα σπουδαία πράγματα που πέτυχε εκείνος και το Ναζιστικό κόμμα για τον γερμανικό λαό», αναφέρει ο Ripps.

