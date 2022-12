Έφυγε από τη ζωή η τραγουδίστρια θρυλικού ροκ συγκροτήματος

Δείτε διάφορες φωτογραφίες της θρυλικής τραγουδίστριας

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών η Christine McVie, τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και πιανίστρια των Fleetwood Mac.

Η Christine McVie στο Rock & Roll Hall of Fame στη Νέα Υόρκη το 2019 /Φωτογραφία AP Images/Evan Agostini

Τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή η οικογένειά της μέσω Facebook. Η δήλωση ανέφερε ότι πέθανε σε νοσοκομείο, ωστόσο δεν έγινε γνωστή η αιτία του θανάτου της.

Οι Fleetwood Mac στα βραβεία Grammy το 1978 /Φωτογραφία AP Images/Richard Drew

«Εκ μέρους της οικογένειας της Christine McVie, με βαριά καρδιά σας ενημερώνουμε για τον θάνατο της. Έφυγε από τη ζωή ειρηνικά στο νοσοκομείο σήμερα το πρωί, Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022, μετά από σύντομη ασθένεια. Ήταν παρέα με την οικογένειά της. Σας ζητάμε ευγενικά να σεβαστείτε την ιδιωτική ζωή της οικογένειας σε αυτήν την εξαιρετικά οδυνηρή στιγμή και θα θέλαμε όλοι να κρατήσουν την Christine στην καρδιά τους και να θυμούνται τη ζωή ενός απίστευτου ανθρώπου και σεβαστού μουσικού που αγαπήθηκε παγκοσμίως. RIP Christine McVie», ανέφερε η ανακοίνωση.

Η ανάρτηση της οικογένειας της McVie

Η τραγουδίστρια και μουσικός Christine McVie σε φωτογράφιση το 1983 /Φωτογραφία AP Images

Η ίδια είχε γράψει ορισμένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια των Fleetwood Mac, όπως τα: Little Lies, Everywhere, Don’t Stop, Say You Love Me & Songbird.

Το διάσημο ροκ συγκρότημα με τις τεράστιες επιτυχίες που ιδρύθηκε στο Λονδίνο το 1967, έχει πουλήσει περισσότερους από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, καθιστώντας το ένα από τα πιο επιτυχημένα γκρουπ όλων των εποχών.

Η Christine McVie με τη Stevie Nicks, την πιο διάσημη από τις δύο τραγουδίστριες των Fleetwood Mac, σε event το 2018 /Φωτογραφία AP Images/ Charles Sykes

Τον Ιούνιο, η McVie είχε δηλώσει στο περιοδικό Rolling Stone ότι η υγεία της ήταν σε κακή κατάσταση κι ότι υπέφερε από πόνους στην πλάτη της.

Το Little Lies είναι από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Fleetwood Mac

Τεράστια επιτυχία τους και το Everywhere

Δείτε την Christine McVie να ερμηνεύει το Say you love me

