Αυτό είναι το μονόγραμμα που θα χρησιμοποιεί η Καμίλα ως βασιλική σύζυγος

Έγιναν τα αποκαλυπτήρια για το μονόγραμμα που θα χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση της Καμίλα ως βασιλική σύζυγος.

Είναι το μονόγραμμα της βασιλικής συζύγου μαζί με μια αναπαράσταση του Στέμματος, καθώς τα αρχικά γράμματα «CR» ενσωματώνουν το αρχικό της Αυτού Μεγαλειότητας της Βρετανίας, «C» για το «Camilla», και «R» για το «Regina» (βασίλισσα στα λατινικά).

Το μονόγραμμα θα χρησιμοποιηθεί στα προσωπικά της επιστολόχαρτα και κάρτες, αλλά και στον σταυρό που θα τοποθετήσει στο Πεδίο Μνήμης στο Αβαείο του Γουεστμίνστερ στο Λονδίνο την Πέμπτη.

H Καμίλα επισκέφτηκε με τον Κάρολο το Κάρντιφ λίγο πριν τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ /Φωτογραφία AP Images/Chris Jackson

Το μονόγραμμα της Καμίλα είναι προσωπική ιδιοκτησία της βασιλικής συζύγου κι επιλέχθηκε από την ίδια μέσα από μια σειρά σχεδίων.

🚨 The Queen Consort’s cypher has been unveiled



It was designed by Professor Ewan Clayton, a calligrapher from The Royal Drawing School, in collaboration with Timothy Noad, Herald Painter

and Scrivener at The College of Arms



📸: Buckingham Palace pic.twitter.com/hR8vbHPENC