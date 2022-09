H Σοφία Χατζηπαντελή ποζάρει με το διάσημο «free the nipple» του Gaultier

Στο Παρίσι για την Εβδομάδα Μόδας βρίσκεται η Σοφία Χατζηπαντελή αυτές τις μέρες και φυσικά, δίνει το «παρών» στα εκκεντρικά events του Jean Paul Gaultier.

Μετά την super hot προχθεσινή της εμφάνιση με κόκκινο see- through σετ από δαντέλα και διαφάνεια, το βράδυ της Πέμπτης η guest κριτής του GNTM 5 εμφανίστηκε φορώντας το διάσημο «free the nipple» μαγιό του κορυφαίου σχεδιαστή μόδας. Πρόκειται για ένα απλό μαγιό «τριγωνάκι», το οποίο έχει ζωγραφισμένες γυναικείες θηλές.

Φωτογραφία από το Instagram account @kyliejenner

Το συγκεκριμένο fashion item είχε φορέσει πριν μερικούς μήνες και η Kylie Jenner. Η Σοφία Χατζηπαντελή το «απογείωσε» με μεγάλα κοσμήματα. Το look της ολοκλήρωσε με λευκή μάξι φούστα από τούλι.

Δείτε την iconic εμφάνιση της Σοφίας Χατζηπαντελή:





