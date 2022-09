Πρίγκιπας George: «Ο μπαμπάς μου θα γίνει βασιλιάς, γι’ αυτό προσέχετε»

Δείτε διάφορα στιγμιότυπα του πρίγκιπα George

Ο πρίγκιπας George μπορεί να είναι μόλις 9 ετών, ωστόσο ξέρει ακριβώς τι αντιπροσωπεύει η οικογένειά του.

Αυτό τουλάχιστον αποδεικνύει το περιστατικό που συνέβη ανάμεσα σε εκείνον και σε ένα άλλο παιδί από το σχολείο του.

Ο πρίγκιπας William και ο γιος του, πρίγκιπας George, παρακολουθούν τον Πλατινένιο Ιωβηλαίο Διαγωνισμό/ Φωτογραφία AP

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η συγγραφέας των Ανακτόρων, Katie Nicholl, στο βιβλίο της «The New Royals», ο πρωτότοκος γιος της Kate Middleton και του πρίγκιπα William, κατά τη διάρκεια ενός καβγά που είχε με συμμαθητή του, φέρεται να του είπε ότι ο μπαμπάς του είναι ο επόμενος βασιλιάς της Αγγλίας, γι' αυτό θα πρέπει να προσέχει.

«Ο George καταλαβαίνει ότι μια μέρα θα γίνει βασιλιάς και ως μικρό αγόρι τσακωνόταν με φίλους στο σχολείο, επικρατώντας των συνομηλίκων του με τη… φονική φράση: “Ο μπαμπάς μου θα γίνει βασιλιάς, οπότε καλύτερα να προσέχετε».

Σε άλλο σημείο η Nicholl έγραψε ότι η Kate και ο William ανατρέφουν τα παιδιά τους, ώστε να κατανοούν την έννοια της μοναρχίας αλλά και με την «αίσθηση του καθήκοντος», χωρίς ωστόσο να τους «βαραίνουν» με πολλές ευθύνες, καθώς ακόμα βρίσκονται στο άνθος της ηλικίας τους.

