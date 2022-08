Μαίρη Συνατσάκη: «Λένε ότι μετά τον 8ο μήνα τα πράγματα χειροτερεύουν»

Σε μια γλυκιά αναμονή βρίσκεται η Μαίρη Συνατσάκη, καθώς σε τρεις μήνες θα γίνει μανούλα για πρώτη φορά.

Η influencer – επιχειρηματίας από τη στιγμή που ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της, μοιράζεται τους διαδικτυακούς της φίλους τις ανησυχίες, αλλά και τα νέα της.

Έτσι και το απόγευμα της Τετάρτης (24/8), αποκάλυψε πως στον 6ο μήνα της κύησης ταλαιπωρείται από αυπνίες. Έπειτα από αυτή την ανάρτηση η μέλλουσα μαμά έλαβε πολλά μηνύματα από εγκυμονούσες που βιώνουν το ίδιο πρόβλημα.



«Συμπερασματικά από όλα τα μηνύματά σας: Συμβαίνει σε άπειρες έγκυες όλων των μηνών ο διακεκομμένος ύπνος και κυκλοφόρησε πολύ η φήμη ότι την ώρα που συνήθως ξυπνάς τη νύχτα θα είναι και η ώρα που θα ξυπνάει το πιτσίνι αργότερα για μαμ/κακά και νάνι. Η φράση ”κοιμήσου τώρα που μπορείς” σπάει σε όλες το νευρικό μας σύστημα. Πρόταση: Να μην ειπωθεί ποτέ ξανά από κανέναν προς κανέναν. Χειροτερεύουν λέει τα πράγματα στον 8ο και στον 9ο μήνα. Λατρεύω να διαβάζω ότι κάτι χειροτερεύει» σχολίασε η Μαίρη Συνατσάκη.



«Επίσης shout out to my people με αγχώδεις διαταραχές που έχουμε περάσει τέτοιες φάσεις φουλ αυπνίας και διακεκομμένου ύπνου απλά και μόνο λόγω του άγχους μας! Εκεί μάλλον την έκανα εγώ την προπόνηση και τώρα δεν μου φαίνεται τόσο δύσκολο» πρόσθεσε η εγκυμονούσα.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media