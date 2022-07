Beyoncé: Όσα μάθαμε -και θέλετε να ξέρετε- για την επιστροφή της!

Η Beyoncé... ξεφύλλισε στο Instagram το νέο της άλμπουμ

Η αναμονή τελείωσε. Μετά από έξι χρόνια δισκογραφικής αποχής και το άλμπουμ Lemonade, η Beyoncé αποκάλυψε ότι επιστρέφει... αναγεννημένη (προφανώς ως νέα βασίλισσα της Disco) με το Renaissance.

Ο νέος δίσκος της 40χρονης σήμερα ποπ σταρ πρόκειται να κυκλοφορήσει παγκοσμίως στις 29 Ιουλίου 2022, με το πρώτο single, το Break My Soul, γραμμένο κι από τον σύζυγό της, Jay-Z, να δείχνει τις ντίσκο διαθέσεις της!.

Ας ρίξουμε μια ματιά σε όλα όσα γνωρίζουμε για το επερχόμενο έβδομο άλμπουμ της Beyoncé Knowles μέχρι στιγμής.

Το tracklist του Renaissance

1. I'm That Girl

2. Cozy

3. Alien Superstar

4. Cuff It

5. Energy

6. Break My Soul

7. Church Girl

8. Plastic Off The Sofa

9. Virgo's Groove

10. Move

11. Heated

12. Thique

13. All Up In Your Mind

14. America Has A Problem

15. Pure/Honey

16. Summer Renaissance

Σε αυτό η Beyoncé έχει συνεργαστεί με τους πολύ γνωστούς μουσικούς παραγωγούς Skrillex, Labrinth, Nija Charles αλλά και τον ράπερ Drake, ενώ αποτίει φόρο στην αείμνηστη Donna Summer και την τεράστια επιτυχία, I Feel Love. Τα 12 από τα 16 κομμάτια έχουν στίχους που χρειάζονται... γονική συναίνεση, ενώ για πρώτη φορά η τραγουδίστρια δεν έχει συνεργαστεί με κάποιον άλλο καλλιτέχνη.

To uber sexy εξώφυλλο της Beyoncé

Η Beyoncé παρουσίασε επίσημα και το σέξι εξώφυλλο του νέου της άλμπουμ στο Instagram, όπου την απεικονίζει ως άλλη warrior princess με αποκαλυπτικό κορμάκι καβάλα σε ένα... ντίσκο άλογο!

Ακούστε το καινούργιο single, Break My Soul, που μας επιστρέφει στα 90s

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media