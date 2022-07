Βάσω Λασκαράκη: Η λαμπερή εμφάνιση στο πλευρό του Λευτέρη Σουλτάτου

Δείτε βίντεο για τη Βάσω Λασκαράκη από το Breakfast@Star

Μία grande εμφάνιση έκανε η Βάσω Λασκαράκη στο πλευρό του συζύγου της, Λευτέρη Σουλτάτου!

Το ζευγάρι, βρέθηκε στην εκδήλωση «Ambassadors of Taste for the Global Gastronomy», στην οποία ξεχώρισε ο Λευτέρης Σουλτάτος.

Η ηθοποιός επέλεξε ένα πολύ κομψό look με έντονο πράσινο κρουαζέ φόρεμα με δέσιμο στη μέση, χρυσά σκουλαρίκια και bronze μακιγιάζ.

