Άννα Πρέλεβιτς- Νικήτας Νομικός: Η πρόταση γάμου & το εντυπωσιακό μονόπετρο

Η Άννα Πρέλεβιτς και ο Νικήτας Νομικός εδώ και ενάμιση είναι μαζί και full in love. Το ερωτευμένο ζευγάρι αποφάσισε να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση του και να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας.

Ο αδερφός της Δούκισσας Νομικού έκανε πρόταση γάμου στην εκλεκτή της καρδιάς του και εκείνη του είπε το πολυπόθητο «ναι». Την ευχάριστη είδηση έκανε γνωστή το μοντέλο μέσα από μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Πόζαρε στον φακό με τον σύντροφό της δείχνοντας το μονόπετρο και έγραψε κάτω από τη φωτογραφία τους: «I said Yes! 💍

Η ζωή μου τον τελευταίο ενάμιση χρόνο έχει ομορφύνει απίστευτα, τόσο στο επαγγελματικό όσο και στο προσωπικό κομμάτι!

Μπορώ με ευκολία να πω ότι διανύω την καλύτερή μου περίοδο και είμαι τόσο ευγνώμων! 🙌❣️

Μέσα σε αυτό το διάστημα είδα την εταιρεία που έχω με την αδερφή μου @theprelevic να ανθίζει και να μεγαλώνει όλο και περισσότερο και φυσικά... γνώρισα τον Νικήτα μου 😍

Το κερασάκι στην τούρτα ήρθε πριν από ενα μήνα (σας το κράτησα για λίγο κρυφό 😋) που ο Νικήτας μου έκανε πρόταση γάμου κι έζησα αυτή τη μοναδική στιγμή για να προσθέσει 10 φορές παραπάνω στην ευτυχία μου !

Εδώ και καιρό γνώριζα ότι βρήκα τον μελλοντικό μου σύζυγο, τον άνθρωπό μου, οπότε ήταν σίγουρα το πιο εύκολο «ναι» που είπα ποτε μου!

Ανυπομονώ για όλα αυτά που έρχονται @n_nomikos ... I love you to the moon and back! ✨

Υ.Γ: Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα να ξέρετε, για την ώρα προσπαθώ να συνηθίσω να λέω τον Νικήτα «αρραβωνιαστικό» μου και όχι «αγόρι» μου 🙈»

