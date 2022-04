Grammys 2022: Οι καλύτερες στιγμές των βραβείων και οι μεγάλοι νικητές

Το βράδυ της Κυριακής (03/04), τα φώτα ήταν στραμμένα στο «MGM Grand Garden Arena», στο Λας Βέγκας, όπου πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής των 64ων βραβείων Grammy.

Οικοδεσπότης της λαμπερής βραδιάς ήταν ο κωμικός Τρέβορ Νόα.

Οι δύο καλλιτέχνες που έκλεψαν τις εντυπώσεις ήταν ο Τζον Μπατίστ, τραγουδιστής στο The Late Show With Stephen Colbert, ο οποίος απέσπασε πέντε βραβεία, αλλά και η 19χρονη Ολίβια Ροντρίγκο, η οποία κέρδισε το βραβείο της πρωτοεμφανιζόμενης και του καλύτερου φωνητικού ποπ άλμπουμ.

Η 19χρονη Ολίβια Ροντρίγκο κέρδισε το βραβείο της πρωτοεμφανιζόμενης

Το μήνυμα του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι στα Grammys

Από τις πιο συγκινητικές στιγμές της βραδιάς ήταν όταν ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι παρενέβη μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος στην τελετή απονομής των βραβείων Grammy, ζητώντας από όσους την παρακολουθούσαν να στηρίξουν τη χώρα του «με όποιο τρόπο μπορείτε».

«Ο πόλεμος. Ποιο είναι το ακριβώς αντίθετο της μουσικής; Η σιωπή των κατεστραμμένων πόλεων και των νεκρών», δήλωσε ο Ζελένσκι ο οποίος εμφανίστηκε στο βίντεο φορώντας το γνωστό χακί μπλουζάκι πριν εμφανιστεί στη σκηνή των Grammy για να τραγουδήσει ο Τζον Λέτζεντ μαζί με τους Ουκρανούς καλλιτέχνες Μίκα Νιούτον και Λιούμπα Γιακιμτσούκτ. «Οι μουσικοί μας φορούν αλεξίσφαιρα γιλέκα αντί για σμόκιν. Τραγουδούν για τους τραυματίες στα νοσοκομεία, ακόμη και για αυτούς που δεν μπορούν να τους ακούσουν. Αλλά η μουσική ακούγεται ανεξαρτήτως συνθηκών», επεσήμανε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Υπερασπιζόμαστε την ελευθερία μας να ζούμε, να αγαπάμε, να μας ακούν. Στη γη μας μαχόμαστε τη Ρωσία η οποία με τις βόμβες της προκαλεί μια φρικτή σιωπή. Μια σιωπή θανάτου», πρόσθεσε. «Γεμίστε τη σιωπή με τη μουσική σας. Γεμίστε τη σήμερα για να πείτε την ιστορία μας», τόνισε ο Ζελένσκι. «Πείτε την αλήθεια για τον πόλεμο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην τηλεόραση. Στηρίξτε μας με όποιο τρόπο μπορείτε. Οποιονδήποτε, αλλά όχι με τη σιωπή. Και μετά θα έρθει η ειρήνη», κατέληξε.

Lady Gaga



Ανάμεσα στους στραγουδιστές που ανέβηκαν στη σκηνή και ερμήνευσαν μεγάλες τους επιτυχίες ήταν οι: Ολίβια Ροντρίγκο, BTS, Lil Nas X, Silk Sonic, Μπίλι Έιλις, J Balvin, Κάρι Άντεργουντ, Λένι Κράβιτς, Τζάστιν Μπίμπερ και Lady Gaga.



Η λίστα με τους νικητές:



• Record of the Year

“Leave The Door Open,” Silk Sonic

• Song of the Year

“Leave The Door Open,” Silk Sonic

• Album of the Year

“We Are,” Jon Batiste

• Best New Artist

Olivia Rodrigo

• Best Pop Solo Performance

“Drivers License,” Olivia Rodrigo

• Best Pop Duo or Group Performance

“Kiss Me More,” Doja Cat feat. SZA

• Best Traditional Pop Vocal Album

“Love for Sale,” Tony Bennett & Lady Gaga

• Best Pop Vocal Album

“Sour,” Olivia Rodrigo

• Best Dance Recording

“Alive,” Rüfüs Du Sol

• Best Rap Album

“Call Me If You Get Lost,” Tyler, the Creator

• Best Rap Performance

“Family Ties,” Baby Keem, Kendrick Lamar

• Best Rap Song

“Jail,” Kanye West, Jay-Z

• Best Latin Pop Album

“Mendó,” Alex Cuba

• Best Rock Performance

“Making a Fire,” Foo Fighters

• Best Rock Song

“Waiting on a War,” Foo Fighters

• Best Rock Album

“Medicine at Midnight,” Foo Fighters

