Δανάη Μιχαλάκη: «Γνώρισα τον Γιώργο όταν ήμουν σερβιτόρα στη Σύρο»

Για τον άντρα της ζωής της, Γιώργο Παπαγεωργίου, την επαγγελματική της πορεία στην υποκριτική, αλλά και την ενασχόλησή της με το τραγούδι μίλησε η Δανάη Μιχαλάκη στη νέα της τηλεοπτική συνέντευξη.

«Είναι όλα καρμικά για μένα. Πιστεύω πάρα πολύ ότι το σύμπαν βάζει το χεράκι του και κάποια πράγματα είναι καρμικά στη ζωή. Τον σύζυγό μου τον είδα πρώτη φορά στην Σύρο που δούλευα σερβιτόρα σε ένα cocktail bar. Μας συστήσανε αλλά ήταν κάπως οκ… Εγώ δεν έπαθα κεραυνοβόλο έρωτα, αλλά είχα κάνει εντύπωση στον Γιώργο. Εντάξει, ειλικρίνεια πάνω από όλα.

Μετά το έφερε η ζωή και πήγα να δω τον ‘’Αρίστο’’. Ε ήταν κανονισμένο. Με ρώτησε πώς μου φάνηκε και είπα ‘’Ωραίο!’’. Οριακά νόμιζε ότι δε μου άρεσε. Ήρθα out of the blue, φυσιολογικά. Ο συχνότερος λόγος που τσακωνόμαστε είναι η αναβλητικότητά μου για κάτι. Πολλές φορές λες γιατί μαλώνουμε; Είναι πάντα της στιγμής…» αποκάλυψε στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» η πρωταγωνίστρια της σειράς «Άγριες Μέλισσες».

Ενσταντανέ από τον γάμο της Δανάης και του Γιώργου στη Σύρο στις 17/08/2021 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Για πιθανή συνεργασία της με τον άντρα της στο τραγούδι, η Δανάη Μιχαλάκη είπε πως υπάρχει το ενδεχόμενο να συνεργαστούν αλλά ακόμα δε νιώθει έτοιμη.

