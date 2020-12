Δέσποινα Βανδή: Το νέο… ντουέτο με την κόρη της Μελίνα

Δεν είναι λίγες οι φορές που η Δέσποινα Βανδή και η κόρη της Μελίνα Νικολαΐδη, τραγουδάνε μαζί τις αγαπημένες τους επιτυχίες στο Instagram.

Αμέσως μετά το τέλος του J2US το βράδυ του Σαββάτου, όπου η Μελίνα ήταν στο πλευρό της μαμάς της, είπαν ένα ακόμα τραγούδι και το μοιράστηκαν με τους followers τους.

Μαμά και κόρη για ψώνια στη Γλυφάδα πριν από περίπου έναν χρόνο /Φωτογραφια NDP Photo Agency

Συγκεκριμένα, τραγούδησαν το «Always remember us this way» της Lady Gaga από την ταινία «A Star is Born», με την τραγουδίστρια να δίνει ένα γλυκό φιλί στην 16χρονη κόρη της στο τέλος του βίντεο.

Για ακόμα μια φορά συνειδητοποιούμε ότι η Μελίνα έχει πάρει το φωνητικό ταλέντο της Δέσποινας.