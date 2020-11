Δέσποινα Βανδή: Τραγουδάει μαζί με την κόρη της, Μελίνα!

Πρόβα τελικού με το παιδί μου!😂Λέτε να το πάρουμε;;;😂😂😂 Χθες γυρνώντας σπιτι το Μελινακι μου είχε κέφια και ήθελε να τραγουδήσουμε οποτε...ιδού μιας και το @j2us_gr δε βγαίνει ακόμα,έχω και καπου 9 μήνες να κάνω live και επεται και συνέχεια,καταλαβαίνετε!😂

