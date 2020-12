Jeremy Bulloch: Πέθανε ο «Boba Fett» από το Star Wars

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 75 ετών άφησε ο Jeremy Bulloch. Ο Βρετανός ηθοποιός έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τον ρόλο του «Boba Fett» στην τριλογία «Star Wars».

Ο Jeremy Bulloch, ο οποίος έπασχε από τη νόσο του Πάρκινσον, πέθανε στο St George Hospital, στο Tooting του Νότιου Λονδίνου όπου νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα.

«Είχε μια μακρά και χαρούμενη καριέρα για περισσότερο από 45 χρόνια», αναφέρει η ανακοίνωση του ατζέντη του. Εκτός από το «Star Wars» συμμετείχε και σε άλλες ταινίες, οι οποίες γνώρισαν μεγάλη επιτυχία στον κινηματογράφο όπως στην ταινία του James Bond με τίτλο «Επιχείρηση Οκτόπουσι» με πρωταγωνιστή τον Roger Moore.

Συμμετείχε σε πολλές εκπομπές του «Doctor Who» τη δεκαετία του ’60 και του ’70. Σε ανάρτηση του στα social media ο κόσμος των Star Wars είπε το δικό του τελευταίο «αντίο» στον θρυλικό Boba Fett.

O ηθοποιός Daniel Logan, ο οποίος υποδύθηκε τον Boda Fett το 2002, τον αποχαιρέτησε μέσω Twitter γράφοντας: «Δε θα ξεχάσω ποτέ όσα μου έμαθες. Θα σε αγαπώ πάντα. Μακάρι η Δύναμη να είναι πάντα μαζί σου».

I am sad to hear of the passing of Jeremy Bulloch a Star Wars family member. I will never forget all you taught me and all the good times we had together. You will be forever remembered. Cons won't be the same with out you. The Force will be with you always. RIP my Mando brother! pic.twitter.com/IacykI6N9B