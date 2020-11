Ζωζώ Σαπουντζάκη: Η αποκάλυψη για τον έρωτά της με τον γιο του Ωνάση

Ζωζώ Σαπουντζάκη & Αλέξανδρος Ωνάσης σε νυχτερινό κέντρο της δεκαετίας του 60: «Ο Αλέξανδρος ήταν ένα πολύ γλυκό παιδί! Θυμάμαι τότε ερχόταν ο πατέρας του στο μαγαζί συνεχώς. Ο Αλέξανδρος τότε ήταν μαθητής» έχει διηγηθεί η Ζωζώ Σαπουντζάκη για τη γνωριμία της με τον νεαρό γιο του Ωνάση με τον οποίο είχε δεσμό-σύμφωνα πάντα με τις διηγήσεις της διαχρονικής σταρ. «Είχε έρθει, λοιπόν, ένα βράδυ με τον κολλητό του τον Βερνίκο στο κέντρο όπου εμφανιζόμουν εγώ, στην “Πεταλούδα”, στην πλατεία Αμερικής. Βγήκα τραγούδησα και ο νεαρός Ωνάσης δεν σταματούσε να ανοίγει σαμπάνιες και να πετάει λουλούδια. Όταν τέλειωσα το σόου, με παίρνει αγκαλιά. Και άρχισε να μου μιλάει, ώρες ολόκληρες. Από την επομένη ο Αλέξανδρος ερχόταν στο σπίτι μου με σοφέρ με έπαιρνε και πηγαίναμε για ψάρι στου Αντωνόπουλου. Δεν μπορώ να ξεχάσω τα λόγια που μου έλεγε για τα παιδικά του χρόνια, για την Κάλλας και ότι δεν την χώνευε αλλά και τα δάκρυα που έτρεχαν από τα ματάκια του συχνά πυκνά για τη μάνα του, τότε που είχε χωρίσει με τον πατέρα του. Ο Αλέξανδρος ήταν ένα άβγαλτο παιδί γεμάτο συναισθήματα. Νεανικά συναισθήματα. Όταν πήγε να με φιλήσει πρώτη φορά έτρεμε». #zozosapountzaki #alexandrosonassis #alexandreonassis #onassissaga #onassis #beautifulgreeks #athensbynight #vintageathens

