GNTM 3: Η πρώτη ανάρτηση του Παναγιώτη και το μήνυμα στη Ρασέλ

Και ναι,Αποχώρησα από το σπίτι του Gntm... Αποχώρησα πλουσιότερος σε εμπειρίες, Φιλίες και όμορφες στιγμές που θα με συντροφεύουν σε όλη μου τη ζωή... Αποχώρησα νιώθοντας ευλογημένα που με επέλεξαν, με εμπιστεύτηκαν και κυρίως με καθοδήγησαν άνθρωποι Που η μόδα είναι το πάθος τους που αποτελεί καθημερινότητα τους και έχουνε διαπρέψει στο χώρο της @angelosbratis @skoulos @vickykaya_ @genevievevv @yiorgoskaravas_official Σας ευχαριστώ όλους από καρδιάς για την λάμψη που έβλεπα κάθε φορά στα μάτια σας οραματιζόμενη την εξέλιξη μου... Το μόντελινγκ για εμένα δεν έριξε αυλαία σήμερα...Αντίθετως, νιώθω πως ένας νέος δρόμος ανοίγει μπροστά μου, Πολύ πιο συναρπαστικος και ταυτόχρονα απαιτητικός από τις δοκιμασίες που πέρασε... Ένας δρόμος διαφορετικός από αυτόν της αγροτικής ζωής που συνήθισα έως τώρα.. Όμως η αλλαγή δεν είναι απλά απαραίτητη στη ζωή.. Είναι η ίδια η ζωή. Ελπίζοντας το καλύτερο η περιμένοντας το χειρότερο.. Θέλω να μοιραστώ κάτι τελευταίο.. Μικρός όταν ήμουν,Μου έλεγαν παραμύθια για να κοιμάμαι ήρεμος το βράδυ... Μέσα σε αυτά τα παραμύθια λοιπόν, Μου μιλούσαν για ένα μυθικό πανέμορφο πουλί, Τον φοίνικα, Που πέθανε από φωτιά που πηγάζει από το σώμα του και αναγεννιοταν από τις στάχτες του.. Μου προκαλούσε απορία πάντα αυτό και μου φαινόταν αστείο γιατί στο μυαλό μου φαντάζει αδύνατο.. Κάνοντας μία αυτοκριτική αποχωρώντας από το παιχνίδι, Κατάλαβα ότι εμπειρίες μας είναι η φωτιά που πέφτουμε και γεννιόμαστε ξανά, Γινόμαστε φοίνικες οι ίδιοι .. Διαπιστώνω ότι ένας άλλος Παναγιώτης βγαίνει έξω στον κόσμο ξανά.. Συνειδητοποιώ λάθη που έκανα, Λόγια που είπα χωρίς να σκέφτομαι αν στεναχωρήσω ανθρώπους, Πράξεις μου που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν διαφορετικές... Δε μετανιώνω όμως για κάτι, γιατί αυτές οι πράξεις με έκανε να καταλάβω καλύτερα τον εαυτό μου..Εξαλου,ένας Μικρόκοσμος πάντα γιγαντώνει το απλό και το κάνει πολύπλοκο και με τις πολύπλοκες καταστάσεις δεν τα πάω καθόλου καλά(φάνηκε άλλωστε)😂😂 Παιδάκια, Είχαμε τις διαφωνίες μας, Τους τσακωμούς μας, Τις γκρίνιες μας, Τα θαψίματα μας😂 Τα γέλια μας.Ανυπομονώ να βρεθούμε ξανά όλοι μαζί στον τελικό😍 Μαμά μπαμπά Χρήστο φιλαράκια μου μου λείψατε και να που σας ήρθα😘😘 i’m back (@theodorarachel_ Έκλαψα😆😆

