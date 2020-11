Ζάχος Χατζηφωτίου: Όσα αποκάλυψε για τη σχέση της Καρέζη με τη Βουγιουκλάκη

Από δεξίωση της Αλίκης στο σπίτι της Στησιχόρου τον Νοέμβριο του 89.Εκείνη τη βραδιά η Τζένη και η Αλίκη γλέντησαν με την ψυχή τους. Κωνσταντίνος,Τζένη,Αλίκη και Γιάννης.Ενα σπάνιο στιγμιότυπο των δυο μεγάλων σταρ με τους γιούς τους. (Πληροφορίες @arisloupasis) Repost @vougiouklakh_fanpage #τζενηκαρεζη#tzenikarezi

A post shared by Τζένη Καρέζη/Tzeni Karezi (@tzeni_karezi_fanpage) on May 7, 2019 at 9:58am PDT