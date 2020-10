Kylie Jenner: Δείτε πόσα… χιλιάρικα κοστίζει η σχολική τσάντα της κόρης της

Η Kylie Jenner μπορεί να είναι από τους λίγους ανθρώπους στον κόσμο που δεν δυσκολεύεται ιδιαίτερα λογικά στην καραντίνα της!

Η δισεκατομμυριούχος φαίνεται μάλιστα πως επέλεξε να ξεκινήσει ιδιωτική εκπαίδευση για την τρίχρονη κόρη της, Stormie.

Η μικρή, όμως, ίσως δε γνωρίζει πόσο ακριβή είναι η πρώτη της σχολική τσάντα. Σύμφωνα με τους followers της σταρ του Keeping up with the Kardashians, η μικρή ροζ τσαντούλα κοστολογείται στα 12.000 ευρώ και είναι γνωστού οίκου μόδας!

Δείτε την φωτογραφία που ανέβασε η Kylie Jenner στο Instagram: