Γιώργος Τσαλίκης: Η τρυφερή φωτογραφία με τον γιο του

Καλό μήνα !!🧿♥️ Μήνας γενεθλίων , μηνας καινούργιων ξεκινημάτων , μηνας επετείου ,μήνας ελπίζω ΟΧΙΙΙΙ lock down , μήνας αγάπης !🍉💕♥️🙌🚨 Έτσι λοιπόν τον καλωσορίζω με μια γλυκια εικόνα 😻 Για πάμε δυνατά 💪💪💪💪 #october #keepgoing #keepsmiling #keepdreaming

A post shared by Tsalikis (@tsalikisgiorgos) on Oct 1, 2020 at 12:00am PDT