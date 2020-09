Emmy 2020: Θρίαμβος για τις σειρές Schitt's Creek, Succession και Watchmen

Όσα συνέβησαν πίσω από τις κάμερες πριν την έναρξη της φετινής απονομής των βραβείων Emmy 2020

Τα φετινά τηλεοπτικά βραβεία Emmy 2020 ήταν εντελώς διαφορετικά και δε θύμιζαν σε τίποτα τις περασμένες χρονιές.

Και αυτό γιατί η πανδημία του κορωνοϊού «ανάγκασε» τους celebrities να φορέσουν τις πιτζάμες τους και να καθίσουν αναπαυτικά στους καναπέδες των σπιτιών τους δίχως να περπατήσουν στο κόκκινο χαλί.

Παρουσιαστής αυτής της ιδιαίτερης βραδιάς ήταν για τρίτη χρονιά ο Jimmy Kimmel, ο οποίος φόρεσε το κοστούμι του και υποδέχτηκε ελάχιστους καλεσμένους στο Staples Center στο Los Angeles.

Ανάμεσα σε αυτούς και για λίγη ώρα ήταν η Jennifer Aniston, η οποία πήγε δίπλα στον οικοδεσπότη και δε δίστασε να πάρει τον πυροσβεστήρα και να σβήσει μια μικρή φωτιά σώζοντας την τελετή.



Αλλά στιγμιότυπα που ξεχώρισαν ήταν το γεγονός ότι ο Jason Sudeikis έκανε live το τεστ για τον κορωνοϊό.

Kansas City’s own Jason Sudeikis gets a COVID-19 test right in the middle of presenting the #Emmy for best comedy series. Of course, #SchittsCreek wins. pic.twitter.com/wUcVDbxFNd