Βασιλική Μιλλούση: Φωτογραφίζεται στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της

Ποιος είπε ότι στην εγκυμοσύνη δεν μπορείς να εισαι με στυλ και σεξαπιλ 😷😅χαχα... δεν εννοώ ακριβώς αυτό το στυλ στη φωτογραφία αλλά εντάξει 😉 #mom #pregnant #pregnantlife #positivethoughts

A post shared by Vasiliki Millousi oly (@vasilikimillousi) on Sep 15, 2020 at 5:38am PDT