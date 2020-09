Αγγελική Δαλιάνη σε Μάνο Παπαγιάννη: «Σου φορτώθηκα. Ας πρόσεχες..»

Σου φορτώθηκα @manospapagiannis .....τέλος!!! 11 χρόνια γάμου - 17 χρόνια μαζί... Ας πρόσεχες...😜😂🤪 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• #weddinganniversary #happyus #couplegoals #family #familygoals

A post shared by Aggeliki Daliani (@aggelikidaliani) on Sep 12, 2020 at 3:24am PDT