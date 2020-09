Ο πιό όμορφος άντρας του κόσμου είναι αυτός που ηρεμεί την ψυχή μου!!! Χρόνια πολλα στη πιό όμορφη ψυχή του κόσμου!!! #loveyoutothe🌙and🔙 #happybirthday 🌟❤️🎉💫❤️🌟🎉❤️ @vasilisporfyrakis

A post shared by Matina Nikolaou (@matinanikolaou) on Sep 10, 2020 at 2:48pm PDT