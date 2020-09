Κατερίνα Καραβάτου: Το δώρο της κόρης της για την πρεμιέρα της!

Όπως πέρυσι, έτσι και φέτος η Άελια παρακολουθώντας με να δουλεύω, ρωτώντας με πιο πολλά απ´ ότι παλιά-μιας και καταλαβαίνει περισσότερα - και νιώθοντας την έννοια μου και τη χαρά μου για την αυριανή πρεμιέρα, μου έδωσε αυτήν τη ζωγράφοκατασκευοευχή. Θα πάρει τη θέση της αύριο το πρωί στο καμαρίνι μου, όπως και όλοι μας στη Φωλιά μας για τέταρτη χρονιά! Έτοιμοι, χαρούμενοι και με μεγάλη αγάπη γι αυτό που κάνουμε καθημερινά: να βρισκόμαστε κοντά σας και να περνάμε τα πρωινά μας, μαζί. Η δική μου ευχή προς όλους εμάς αλλά και προς όλους τους επαγγελματίες και συναδέλφους που εργαζόμαστε σ´αυτόν τον χώρο, είναι να έχουμε μια χρονιά δημιουργική, αξιοπρεπή, γεμάτη όρεξη, γέλια, αισιοδοξία και υγεία. Σας περιμένουμε αύριο στις 09:00 πιο Κου Κου από ποτέ!!!! Όλοι στη Φωλιά! Οβερ!!! @starkoukou @starchanneltv #starkoukou

