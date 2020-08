Κατερίνα Γερονικολού: Η πόζα ανάμεσα από τις λεμονιές μόνο με το παρεό της!

Just A Yellow Lemon Tree 🍋 🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋🍋 #lemontree #iwonderhow #iwonderwhy #summerafternoon #summerlook Photobymum.

A post shared by Katerina Geronikolou (@katerina_geronikolou) on Aug 24, 2020 at 9:44am PDT