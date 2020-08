Γιάννης Πουλόπουλος: Επιτυχίες που θα μας συντροφεύουν για πάντα!

Δείτε το βίντεο από το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star με την Ελένη Τσαγκά

Φτωχότερο είναι το ελληνικό πεντάγραμμο μετά τον θάνατο του Γιάννη Πουλόπουλου. Ο σπουδαίος ερμηνευτής «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών αφήνοντας πίσω του ερμηνείες μια τεράστια μουσική κληρονομιά.

Τα τραγούδια του γνώρισαν μεγάλη επιτυχία, ενώ πολλά από αυτά ακούγονται ακόμα και σήμερα σε ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου.

Ας θυμηθούμε λοιπόν κάποια από αυτά που θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στην καρδιά και τη μνήμη μας και θα συνεχίσουν να μεγαλώνουν γενιές και γενιές:



Αγάπα με:



Όλα δικά σου μάτια μου:





Μη του μιλάτε του παιδιού:





Ξημερώνει Κυριακή:





Απόψε κάποιος θα χαθεί:





Μια φορά μονάχα φτάνει:





Ποια νύχτα σ’ εκλεψε:





Μέθυσε απόψε το κορίτσι μου:





Γειτονάκι μου:





Καμαρούλα μια σταλιά:

Δισκογραφία:

