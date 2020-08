Βίκυ Κάβουρα: «Αναστάτωσε» -και πάλι- το νησί των Ανέμων!

Είναι μία από τις πιο «καυτές» Ελληνίδες ηθοποιούς, που με τις σέξι εμφανίσεις της στην παραλία -κι όχι μόνο!- τραβάει πάνω της όλα τα βλέμματα.

Ο λόγος για την ηθοποιό Βίκυ Κάβουρα, που όπως έχει γίνει γνωστό δε θα δούμε ξανά σε ρόλο παρουσιάστριας στο σόου «Just the 2 of us» του OPEN.

Ένα από τα πιο σέξι μπικίνι της σεζόν επέλεξε να φορέσει η Βίκυ Ηθοποιός /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Σε μια από τις εξορμήσεις της σε παραλία της Μυκόνου, ο φωτογραφικός φακός την εντόπισε με ένα άκρως αποκαλυπτικό μπικίνι, «ζαλίζοντας» τα αρσενικά με την καλλίγραμμη σιλουέτα της